Koupit kryptoměny
Dnešní aktuální cena Flagship by Virtuals je 0.0068621 USD. Sledujte aktualizace cen FYI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FYI.Dnešní aktuální cena Flagship by Virtuals je 0.0068621 USD. Sledujte aktualizace cen FYI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FYI.

Více informací o FYI

Informace o ceně FYI

Co je to FYI

Bílá kniha pro FYI

Oficiální webové stránky FYI

Tokenomika pro FYI

Předpověď cen FYI

Flagship by Virtuals Cena (FYI)

Aktuální cena 1 FYI na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Flagship by Virtuals (FYI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:39 (UTC+8)

Informace o ceně Flagship by Virtuals (FYI) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

Cena Flagship by Virtuals (FYI) v reálném čase je $0.0068621. Za posledních 24 hodin se FYI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00525274 do maxima $ 0.00732849, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FYI v historii je $ 0.02405088, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00218454.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FYI se za poslední hodinu změnila o -0.29%, za 24 hodin o +18.19% a za posledních 7 dní o +44.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Flagship by Virtuals (FYI)

Aktuální tržní kapitalizace Flagship by Virtuals je $ 676.13K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FYI je 98.53M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.86M.

Historie cen v USD pro Flagship by Virtuals (FYI)

Co je Flagship by Virtuals (FYI)

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Flagship by Virtuals (FYI)

Předpověď ceny Flagship by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Flagship by Virtuals (FYI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Flagship by Virtuals (FYI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Flagship by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Flagship by Virtuals!

FYI na místní měny

Tokenomika pro Flagship by Virtuals (FYI)

Pochopení tokenomiky Flagship by Virtuals (FYI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FYI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Flagship by Virtuals (FYI)

Jakou hodnotu má dnes Flagship by Virtuals (FYI)?
Aktuální cena FYI v USD je 0.0068621 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FYI v USD?
Aktuální cena FYI v USD je $ 0.0068621. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Flagship by Virtuals?
Tržní kapitalizace FYI je $ 676.13K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FYI v oběhu?
Objem FYI v oběhu je 98.53M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FYI?
FYI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02405088 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FYI?
FYI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00218454 USD.
Jaký je objem obchodování FYI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FYI je -- USD.
Dosáhne FYI letos vyšší ceny?
FYI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFYI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Flagship by Virtuals (FYI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

