Dnešní aktuální cena FITCOIN je 0.00351735 USD. Sledujte aktualizace cen FITCOIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FITCOIN.

Více informací o FITCOIN

Informace o ceně FITCOIN

Co je to FITCOIN

Oficiální webové stránky FITCOIN

Tokenomika pro FITCOIN

Předpověď cen FITCOIN

Logo FITCOIN

FITCOIN Cena (FITCOIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FITCOIN na USD

$0.00351495
-10.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny FITCOIN (FITCOIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:55:56 (UTC+8)

Informace o ceně FITCOIN (FITCOIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00349374
Nejnižší za 24 h
$ 0.00444846
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00349374
$ 0.00444846
$ 0.00833283
$ 0
-3.67%

-10.17%

+23.45%

+23.45%

Cena FITCOIN (FITCOIN) v reálném čase je $0.00351735. Za posledních 24 hodin se FITCOIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00349374 do maxima $ 0.00444846, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FITCOIN v historii je $ 0.00833283, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FITCOIN se za poslední hodinu změnila o -3.67%, za 24 hodin o -10.17% a za posledních 7 dní o +23.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FITCOIN (FITCOIN)

$ 3.17M
--
$ 3.24M
903.55M
923,364,580.0055573
Aktuální tržní kapitalizace FITCOIN je $ 3.17M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FITCOIN je 903.55M, přičemž celková zásoba je 923364580.0055573. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.24M.

Historie cen v USD pro FITCOIN (FITCOIN)

Během dnešního dne byla změna ceny FITCOIN na USD  $ -0.000398324365488849.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FITCOIN na USD  $ -0.0008325046.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FITCOIN na USD  $ +0.0055848680.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FITCOIN na USD  $ +0.0022413431056863741.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000398324365488849-10.17%
30 dní$ -0.0008325046-23.66%
60 dní$ +0.0055848680+158.78%
90 dní$ +0.0022413431056863741+175.65%

Co je FITCOIN (FITCOIN)

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj FITCOIN (FITCOIN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny FITCOIN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FITCOIN (FITCOIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FITCOIN (FITCOIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FITCOIN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FITCOIN!

FITCOIN na místní měny

Tokenomika pro FITCOIN (FITCOIN)

Pochopení tokenomiky FITCOIN (FITCOIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FITCOIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FITCOIN (FITCOIN)

Jakou hodnotu má dnes FITCOIN (FITCOIN)?
Aktuální cena FITCOIN v USD je 0.00351735 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FITCOIN v USD?
Aktuální cena FITCOIN v USD je $ 0.00351735. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FITCOIN?
Tržní kapitalizace FITCOIN je $ 3.17M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FITCOIN v oběhu?
Objem FITCOIN v oběhu je 903.55M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FITCOIN?
FITCOIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00833283 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FITCOIN?
FITCOIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FITCOIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FITCOIN je -- USD.
Dosáhne FITCOIN letos vyšší ceny?
FITCOIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFITCOIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se FITCOIN (FITCOIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

