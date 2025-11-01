Fishwheel Cena (FSHWHL)
--
--
-20.61%
-20.61%
Cena Fishwheel (FSHWHL) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FSHWHL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FSHWHL v historii je $ 0.0031303, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FSHWHL se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -20.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Fishwheel je $ 80.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FSHWHL je 962.52M, přičemž celková zásoba je 962517935.527072. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 80.61K.
Během dnešního dne byla změna ceny Fishwheel na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Fishwheel na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Fishwheel na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Fishwheel na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ 0
|--
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
FishWheel ($FISHWHEEL) is a playful yet symbolic memecoin born on Token Mill, the innovative launchpad from Trader Joe, originally on Avalanche and now making waves on Solana. Inspired by the image of a fish inside a wheel, the token embodies the flywheel effect at the heart of Token Mill’s design: gathering fees and reinvesting them to fuel growth. As the flagship coin of Token Mill’s Solana expansion, FishWheel represents both community fun and the perpetual cycle of value creation. More than just a meme, it’s a quirky emblem of the platform’s mission to spin fees into opportunity, with a fish forever powering the wheel of progress.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
