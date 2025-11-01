BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Fishwheel je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FSHWHL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FSHWHL.

Fishwheel Cena (FSHWHL)

Aktuální cena 1 FSHWHL na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Fishwheel (FSHWHL)
Informace o ceně Fishwheel (FSHWHL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0031303
$ 0.0031303$ 0.0031303

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-20.61%

-20.61%

Cena Fishwheel (FSHWHL) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FSHWHL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FSHWHL v historii je $ 0.0031303, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FSHWHL se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -20.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Fishwheel (FSHWHL)

$ 80.61K
$ 80.61K$ 80.61K

--
----

$ 80.61K
$ 80.61K$ 80.61K

962.52M
962.52M 962.52M

962,517,935.527072
962,517,935.527072 962,517,935.527072

Aktuální tržní kapitalizace Fishwheel je $ 80.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FSHWHL je 962.52M, přičemž celková zásoba je 962517935.527072. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 80.61K.

Historie cen v USD pro Fishwheel (FSHWHL)

Během dnešního dne byla změna ceny Fishwheel na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Fishwheel na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Fishwheel na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Fishwheel na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Fishwheel (FSHWHL)

FishWheel ($FISHWHEEL) is a playful yet symbolic memecoin born on Token Mill, the innovative launchpad from Trader Joe, originally on Avalanche and now making waves on Solana. Inspired by the image of a fish inside a wheel, the token embodies the flywheel effect at the heart of Token Mill’s design: gathering fees and reinvesting them to fuel growth. As the flagship coin of Token Mill’s Solana expansion, FishWheel represents both community fun and the perpetual cycle of value creation. More than just a meme, it’s a quirky emblem of the platform’s mission to spin fees into opportunity, with a fish forever powering the wheel of progress.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Fishwheel (FSHWHL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Fishwheel (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Fishwheel (FSHWHL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Fishwheel (FSHWHL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Fishwheel.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Fishwheel!

FSHWHL na místní měny

Tokenomika pro Fishwheel (FSHWHL)

Pochopení tokenomiky Fishwheel (FSHWHL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FSHWHL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Fishwheel (FSHWHL)

Jakou hodnotu má dnes Fishwheel (FSHWHL)?
Aktuální cena FSHWHL v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FSHWHL v USD?
Aktuální cena FSHWHL v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Fishwheel?
Tržní kapitalizace FSHWHL je $ 80.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FSHWHL v oběhu?
Objem FSHWHL v oběhu je 962.52M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FSHWHL?
FSHWHL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0031303 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FSHWHL?
FSHWHL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FSHWHL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FSHWHL je -- USD.
Dosáhne FSHWHL letos vyšší ceny?
FSHWHL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFSHWHL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Fishwheel (FSHWHL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

