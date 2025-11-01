BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena FireChicken je 0.00020144 USD. Sledujte aktualizace cen FCKN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FCKN.

Více informací o FCKN

Informace o ceně FCKN

Co je to FCKN

Oficiální webové stránky FCKN

Tokenomika pro FCKN

Předpověď cen FCKN

Logo FireChicken

FireChicken Cena (FCKN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FCKN na USD

$0.00020144
+0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny FireChicken (FCKN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:36:23 (UTC+8)

Informace o ceně FireChicken (FCKN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00019921
Nejnižší za 24 h
$ 0.00020396
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00019921
$ 0.00020396
$ 0.00024117
$ 0.000153
+0.68%

+0.12%

+2.98%

+2.98%

Cena FireChicken (FCKN) v reálném čase je $0.00020144. Za posledních 24 hodin se FCKN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00019921 do maxima $ 0.00020396, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FCKN v historii je $ 0.00024117, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000153.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FCKN se za poslední hodinu změnila o +0.68%, za 24 hodin o +0.12% a za posledních 7 dní o +2.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FireChicken (FCKN)

$ 197.55K
--
$ 197.55K
985.60M
985,595,425.464798
Aktuální tržní kapitalizace FireChicken je $ 197.55K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FCKN je 985.60M, přičemž celková zásoba je 985595425.464798. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 197.55K.

Historie cen v USD pro FireChicken (FCKN)

Během dnešního dne byla změna ceny FireChicken na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FireChicken na USD  $ -0.0000194481.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FireChicken na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FireChicken na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.12%
30 dní$ -0.0000194481-9.65%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je FireChicken (FCKN)

FireChicken is a meme-powered crypto project with a serious mission: combining community energy with sustainable liquidity investing. Born from lessons in past projects, FireChicken avoids insider advantages by ensuring fair accumulation and transparent token management.

The project generates revenue through liquidity pools (paired with tokens like USDC), reinvesting trading fees back into the ecosystem to strengthen long-term growth. Alongside its liquidity strategy, FireChicken provides daily educational content for its holders, covering topics like market psychology, liquidity mechanics, and risk management.

While maintaining its lighthearted chicken mascot and meme-driven culture, FireChicken focuses on building trust, educating traders, and steadily growing its holder base. The goal is to balance fun and fundamentals — proving that a meme project can also deliver real value, sustainability, and community empowerment.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj FireChicken (FCKN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny FireChicken (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FireChicken (FCKN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FireChicken (FCKN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FireChicken.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FireChicken!

FCKN na místní měny

Tokenomika pro FireChicken (FCKN)

Pochopení tokenomiky FireChicken (FCKN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FCKN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FireChicken (FCKN)

Jakou hodnotu má dnes FireChicken (FCKN)?
Aktuální cena FCKN v USD je 0.00020144 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FCKN v USD?
Aktuální cena FCKN v USD je $ 0.00020144. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FireChicken?
Tržní kapitalizace FCKN je $ 197.55K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FCKN v oběhu?
Objem FCKN v oběhu je 985.60M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FCKN?
FCKN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00024117 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FCKN?
FCKN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000153 USD.
Jaký je objem obchodování FCKN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FCKN je -- USD.
Dosáhne FCKN letos vyšší ceny?
FCKN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFCKN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se FireChicken (FCKN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

