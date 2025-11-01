Finna AI Cena (FINNA)
-0.18%
-0.99%
-13.51%
-13.51%
Cena Finna AI (FINNA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FINNA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FINNA v historii je $ 0.00201926, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FINNA se za poslední hodinu změnila o -0.18%, za 24 hodin o -0.99% a za posledních 7 dní o -13.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Finna AI je $ 55.66K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FINNA je 999.98M, přičemž celková zásoba je 999982459.5511461. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 55.66K.
Během dnešního dne byla změna ceny Finna AI na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Finna AI na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Finna AI na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Finna AI na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-0.99%
|30 dní
|$ 0
|-33.49%
|60 dní
|$ 0
|-67.67%
|90 dní
|$ 0
|--
Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.
