BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Finna AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FINNA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FINNA.Dnešní aktuální cena Finna AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FINNA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FINNA.

Více informací o FINNA

Informace o ceně FINNA

Co je to FINNA

Oficiální webové stránky FINNA

Tokenomika pro FINNA

Předpověď cen FINNA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Finna AI

Finna AI Cena (FINNA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FINNA na USD

--
----
-0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Finna AI (FINNA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:36:06 (UTC+8)

Informace o ceně Finna AI (FINNA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201926
$ 0.00201926$ 0.00201926

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-0.99%

-13.51%

-13.51%

Cena Finna AI (FINNA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FINNA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FINNA v historii je $ 0.00201926, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FINNA se za poslední hodinu změnila o -0.18%, za 24 hodin o -0.99% a za posledních 7 dní o -13.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Finna AI (FINNA)

$ 55.66K
$ 55.66K$ 55.66K

--
----

$ 55.66K
$ 55.66K$ 55.66K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,459.5511461
999,982,459.5511461 999,982,459.5511461

Aktuální tržní kapitalizace Finna AI je $ 55.66K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FINNA je 999.98M, přičemž celková zásoba je 999982459.5511461. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 55.66K.

Historie cen v USD pro Finna AI (FINNA)

Během dnešního dne byla změna ceny Finna AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Finna AI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Finna AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Finna AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.99%
30 dní$ 0-33.49%
60 dní$ 0-67.67%
90 dní$ 0--

Co je Finna AI (FINNA)

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Finna AI (FINNA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Finna AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Finna AI (FINNA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Finna AI (FINNA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Finna AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Finna AI!

FINNA na místní měny

Tokenomika pro Finna AI (FINNA)

Pochopení tokenomiky Finna AI (FINNA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FINNA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Finna AI (FINNA)

Jakou hodnotu má dnes Finna AI (FINNA)?
Aktuální cena FINNA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FINNA v USD?
Aktuální cena FINNA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Finna AI?
Tržní kapitalizace FINNA je $ 55.66K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FINNA v oběhu?
Objem FINNA v oběhu je 999.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FINNA?
FINNA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00201926 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FINNA?
FINNA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FINNA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FINNA je -- USD.
Dosáhne FINNA letos vyšší ceny?
FINNA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFINNA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:36:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Finna AI (FINNA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,035.27
$110,035.27$110,035.27

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.48
$3,875.48$3,875.48

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02401
$0.02401$0.02401

-25.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.86
$185.86$185.86

-1.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.48
$3,875.48$3,875.48

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,035.27
$110,035.27$110,035.27

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.86
$185.86$185.86

-1.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5095
$2.5095$2.5095

-0.57%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.70
$1,087.70$1,087.70

+0.30%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09338
$0.09338$0.09338

+86.76%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01700
$0.01700$0.01700

-15.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00010036
$0.00010036$0.00010036

+377.45%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00394
$0.00394$0.00394

+228.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0055500
$0.0055500$0.0055500

+182.87%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000806
$0.0000806$0.0000806

+61.20%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%