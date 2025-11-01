Figure Heloc Cena (FIGR_HELOC)
0.00%
+346.97%
+109.02%
+109.02%
Cena Figure Heloc (FIGR_HELOC) v reálném čase je $1.045. Za posledních 24 hodin se FIGR_HELOC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.155357 do maxima $ 1.045, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FIGR_HELOC v historii je $ 1.37, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.155357.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FIGR_HELOC se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +346.97% a za posledních 7 dní o +109.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Figure Heloc je $ 13.98B, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FIGR_HELOC je 13.38B, přičemž celková zásoba je 13379223155.289. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.98B.
Během dnešního dne byla změna ceny Figure Heloc na USD $ +0.810998.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Figure Heloc na USD $ +0.0359889640.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Figure Heloc na USD $ +0.0467484930.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Figure Heloc na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.810998
|+346.97%
|30 dní
|$ +0.0359889640
|+3.44%
|60 dní
|$ +0.0467484930
|+4.47%
|90 dní
|$ 0
|--
This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
