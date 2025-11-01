BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Figure Heloc je 1.045 USD. Sledujte aktualizace cen FIGR_HELOC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FIGR_HELOC.

Více informací o FIGR_HELOC

Informace o ceně FIGR_HELOC

Co je to FIGR_HELOC

Bílá kniha pro FIGR_HELOC

Oficiální webové stránky FIGR_HELOC

Tokenomika pro FIGR_HELOC

Předpověď cen FIGR_HELOC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Figure Heloc

Figure Heloc Cena (FIGR_HELOC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FIGR_HELOC na USD

$1.045
$1.045$1.045
+346.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Figure Heloc (FIGR_HELOC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:34:22 (UTC+8)

Informace o ceně Figure Heloc (FIGR_HELOC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.155357
$ 0.155357$ 0.155357
Nejnižší za 24 h
$ 1.045
$ 1.045$ 1.045
Nejvyšší za 24 h

$ 0.155357
$ 0.155357$ 0.155357

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0.155357
$ 0.155357$ 0.155357

0.00%

+346.97%

+109.02%

+109.02%

Cena Figure Heloc (FIGR_HELOC) v reálném čase je $1.045. Za posledních 24 hodin se FIGR_HELOC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.155357 do maxima $ 1.045, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FIGR_HELOC v historii je $ 1.37, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.155357.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FIGR_HELOC se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +346.97% a za posledních 7 dní o +109.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Figure Heloc (FIGR_HELOC)

$ 13.98B
$ 13.98B$ 13.98B

--
----

$ 13.98B
$ 13.98B$ 13.98B

13.38B
13.38B 13.38B

13,379,223,155.289
13,379,223,155.289 13,379,223,155.289

Aktuální tržní kapitalizace Figure Heloc je $ 13.98B, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FIGR_HELOC je 13.38B, přičemž celková zásoba je 13379223155.289. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.98B.

Historie cen v USD pro Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Během dnešního dne byla změna ceny Figure Heloc na USD  $ +0.810998.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Figure Heloc na USD  $ +0.0359889640.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Figure Heloc na USD  $ +0.0467484930.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Figure Heloc na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.810998+346.97%
30 dní$ +0.0359889640+3.44%
60 dní$ +0.0467484930+4.47%
90 dní$ 0--

Co je Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Figure Heloc (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Figure Heloc (FIGR_HELOC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Figure Heloc (FIGR_HELOC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Figure Heloc.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Figure Heloc!

FIGR_HELOC na místní měny

Tokenomika pro Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Pochopení tokenomiky Figure Heloc (FIGR_HELOC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FIGR_HELOC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Jakou hodnotu má dnes Figure Heloc (FIGR_HELOC)?
Aktuální cena FIGR_HELOC v USD je 1.045 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FIGR_HELOC v USD?
Aktuální cena FIGR_HELOC v USD je $ 1.045. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Figure Heloc?
Tržní kapitalizace FIGR_HELOC je $ 13.98B USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FIGR_HELOC v oběhu?
Objem FIGR_HELOC v oběhu je 13.38B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.37 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.155357 USD.
Jaký je objem obchodování FIGR_HELOC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FIGR_HELOC je -- USD.
Dosáhne FIGR_HELOC letos vyšší ceny?
FIGR_HELOC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFIGR_HELOC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:34:22 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

