Dnešní aktuální cena Felysyum je 0.338842 USD. Sledujte aktualizace cen FELY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FELY.

Více informací o FELY

Informace o ceně FELY

Co je to FELY

Bílá kniha pro FELY

Oficiální webové stránky FELY

Tokenomika pro FELY

Předpověď cen FELY

Logo Felysyum

Felysyum Cena (FELY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FELY na USD

$0.338841
$0.338841$0.338841
-1.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Felysyum (FELY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:55:34 (UTC+8)

Informace o ceně Felysyum (FELY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.338839
$ 0.338839$ 0.338839
Nejnižší za 24 h
$ 0.346292
$ 0.346292$ 0.346292
Nejvyšší za 24 h

$ 0.338839
$ 0.338839$ 0.338839

$ 0.346292
$ 0.346292$ 0.346292

$ 0.356321
$ 0.356321$ 0.356321

$ 0.240519
$ 0.240519$ 0.240519

-0.00%

-1.55%

-1.55%

-1.55%

Cena Felysyum (FELY) v reálném čase je $0.338842. Za posledních 24 hodin se FELY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.338839 do maxima $ 0.346292, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FELY v historii je $ 0.356321, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.240519.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FELY se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -1.55% a za posledních 7 dní o -1.55%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Felysyum (FELY)

$ 14.83M
$ 14.83M$ 14.83M

--
----

$ 169.42M
$ 169.42M$ 169.42M

43.77M
43.77M 43.77M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Felysyum je $ 14.83M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FELY je 43.77M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 169.42M.

Historie cen v USD pro Felysyum (FELY)

Během dnešního dne byla změna ceny Felysyum na USD  $ -0.0053551348222261.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Felysyum na USD  $ +0.0009349667.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Felysyum na USD  $ +0.0892963537.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Felysyum na USD  $ +0.0878168616086866.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0053551348222261-1.55%
30 dní$ +0.0009349667+0.28%
60 dní$ +0.0892963537+26.35%
90 dní$ +0.0878168616086866+34.98%

Co je Felysyum (FELY)

Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Felysyum (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Felysyum (FELY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Felysyum (FELY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Felysyum.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Felysyum!

FELY na místní měny

Tokenomika pro Felysyum (FELY)

Pochopení tokenomiky Felysyum (FELY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FELY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Felysyum (FELY)

Jakou hodnotu má dnes Felysyum (FELY)?
Aktuální cena FELY v USD je 0.338842 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FELY v USD?
Aktuální cena FELY v USD je $ 0.338842. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Felysyum?
Tržní kapitalizace FELY je $ 14.83M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FELY v oběhu?
Objem FELY v oběhu je 43.77M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FELY?
FELY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.356321 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FELY?
FELY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.240519 USD.
Jaký je objem obchodování FELY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FELY je -- USD.
Dosáhne FELY letos vyšší ceny?
FELY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFELY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:55:34 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

