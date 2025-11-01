BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Feedz je 0.00001274 USD. Sledujte aktualizace cen FEEDZ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FEEDZ.

Feedz Cena (FEEDZ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FEEDZ na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Feedz (FEEDZ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:46:25 (UTC+8)

Informace o ceně Feedz (FEEDZ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00006602
$ 0.00006602$ 0.00006602

$ 0.00001262
$ 0.00001262$ 0.00001262

--

--

0.00%

0.00%

Cena Feedz (FEEDZ) v reálném čase je $0.00001274. Za posledních 24 hodin se FEEDZ obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FEEDZ v historii je $ 0.00006602, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001262.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FEEDZ se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Feedz (FEEDZ)

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

--
----

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,005.7997643
999,959,005.7997643 999,959,005.7997643

Aktuální tržní kapitalizace Feedz je $ 12.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FEEDZ je 999.96M, přičemž celková zásoba je 999959005.7997643. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.74K.

Historie cen v USD pro Feedz (FEEDZ)

Během dnešního dne byla změna ceny Feedz na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Feedz na USD  $ -0.0000010821.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Feedz na USD  $ -0.0000041349.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Feedz na USD  $ -0.00001574031497022758.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000010821-8.49%
60 dní$ -0.0000041349-32.45%
90 dní$ -0.00001574031497022758-55.26%

Co je Feedz (FEEDZ)

Feedz is a comprehensive Web3 freelancer ecosystem that enables businesses to hire, manage, and pay freelancers with built-in trust and collaboration tools. FeedzPay is the core payment trust layer and escrow service, providing secure transactions and building trust in Web3 freelancer payments. UseFeedz complements this infrastructure as the collaboration platform, featuring social networking combined with professional tools including annotation systems and workflow management capabilities

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Feedz (FEEDZ)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Feedz (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Feedz (FEEDZ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Feedz (FEEDZ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Feedz.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Feedz!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Feedz (FEEDZ)

Jakou hodnotu má dnes Feedz (FEEDZ)?
Aktuální cena FEEDZ v USD je 0.00001274 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FEEDZ v USD?
Aktuální cena FEEDZ v USD je $ 0.00001274. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Feedz?
Tržní kapitalizace FEEDZ je $ 12.74K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FEEDZ v oběhu?
Objem FEEDZ v oběhu je 999.96M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FEEDZ?
FEEDZ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00006602 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FEEDZ?
FEEDZ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001262 USD.
Jaký je objem obchodování FEEDZ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FEEDZ je -- USD.
Dosáhne FEEDZ letos vyšší ceny?
FEEDZ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFEEDZ, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:46:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Feedz (FEEDZ)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

