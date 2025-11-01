BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena FARTHUB je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FARTHUB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FARTHUB.

Více informací o FARTHUB

Informace o ceně FARTHUB

Co je to FARTHUB

Oficiální webové stránky FARTHUB

Tokenomika pro FARTHUB

Předpověď cen FARTHUB

FARTHUB Cena (FARTHUB)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FARTHUB na USD

--
----
-1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny FARTHUB (FARTHUB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:45:52 (UTC+8)

Informace o ceně FARTHUB (FARTHUB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.25%

-4.47%

-4.47%

Cena FARTHUB (FARTHUB) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FARTHUB obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FARTHUB v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FARTHUB se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -1.25% a za posledních 7 dní o -4.47%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FARTHUB (FARTHUB)

$ 6.51K
$ 6.51K$ 6.51K

--
----

$ 6.51K
$ 6.51K$ 6.51K

999.12M
999.12M 999.12M

999,115,787.642472
999,115,787.642472 999,115,787.642472

Aktuální tržní kapitalizace FARTHUB je $ 6.51K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FARTHUB je 999.12M, přičemž celková zásoba je 999115787.642472. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.51K.

Historie cen v USD pro FARTHUB (FARTHUB)

Během dnešního dne byla změna ceny FARTHUB na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FARTHUB na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FARTHUB na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FARTHUB na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.25%
30 dní$ 0-14.03%
60 dní$ 0-10.38%
90 dní$ 0--

Co je FARTHUB (FARTHUB)

Fart Hub ($FART) — Where Gas Meets Greatness Welcome to Fart Hub, the ultimate decentralized destination for degens who aren't afraid to let it rip. Here, flatulence isn’t just funny — it’s financial. $FART turns every toot into a triumph, powering a movement fueled by laughter, community, and the raw power of gas. 🔥 Why $FART? Sacred whoopee cushion culture Every puff is a performance Built on pure meme energy No utility, just vibes (and maybe some beans) Join the Fart Hub revolution — because in this economy, even your gas has value.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj FARTHUB (FARTHUB)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny FARTHUB (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FARTHUB (FARTHUB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FARTHUB (FARTHUB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FARTHUB.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FARTHUB!

FARTHUB na místní měny

Tokenomika pro FARTHUB (FARTHUB)

Pochopení tokenomiky FARTHUB (FARTHUB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FARTHUB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FARTHUB (FARTHUB)

Jakou hodnotu má dnes FARTHUB (FARTHUB)?
Aktuální cena FARTHUB v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FARTHUB v USD?
Aktuální cena FARTHUB v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FARTHUB?
Tržní kapitalizace FARTHUB je $ 6.51K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FARTHUB v oběhu?
Objem FARTHUB v oběhu je 999.12M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FARTHUB?
FARTHUB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FARTHUB?
FARTHUB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FARTHUB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FARTHUB je -- USD.
Dosáhne FARTHUB letos vyšší ceny?
FARTHUB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFARTHUB, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:45:52 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

