Dnešní aktuální cena farthouse je 0.00013145 USD. Sledujte aktualizace cen FARTHOUSE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FARTHOUSE.

Logo farthouse

farthouse Cena (FARTHOUSE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FARTHOUSE na USD

$0.00013145
-4.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny farthouse (FARTHOUSE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:38:04 (UTC+8)

Informace o ceně farthouse (FARTHOUSE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00012311
Nejnižší za 24 h
$ 0.0001375
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00012311
$ 0.0001375
$ 0.00198369
$ 0.00009989
+0.45%

-4.02%

-24.08%

-24.08%

Cena farthouse (FARTHOUSE) v reálném čase je $0.00013145. Za posledních 24 hodin se FARTHOUSE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00012311 do maxima $ 0.0001375, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FARTHOUSE v historii je $ 0.00198369, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00009989.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FARTHOUSE se za poslední hodinu změnila o +0.45%, za 24 hodin o -4.02% a za posledních 7 dní o -24.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu farthouse (FARTHOUSE)

$ 130.95K
--
$ 130.95K
996.24M
996,238,315.590433
Aktuální tržní kapitalizace farthouse je $ 130.95K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FARTHOUSE je 996.24M, přičemž celková zásoba je 996238315.590433. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 130.95K.

Historie cen v USD pro farthouse (FARTHOUSE)

Během dnešního dne byla změna ceny farthouse na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny farthouse na USD  $ +0.0000054996.
Za posledních 60 dní byla změna ceny farthouse na USD  $ -0.0000514947.
Za posledních 90 dní byla změna ceny farthouse na USD  $ -0.0004429144042760958.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.02%
30 dní$ +0.0000054996+4.18%
60 dní$ -0.0000514947-39.17%
90 dní$ -0.0004429144042760958-77.11%

Co je farthouse (FARTHOUSE)

Zdroj farthouse (FARTHOUSE)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny farthouse (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít farthouse (FARTHOUSE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva farthouse (FARTHOUSE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro farthouse.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny farthouse!

FARTHOUSE na místní měny

Tokenomika pro farthouse (FARTHOUSE)

Pochopení tokenomiky farthouse (FARTHOUSE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FARTHOUSE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně farthouse (FARTHOUSE)

Jakou hodnotu má dnes farthouse (FARTHOUSE)?
Aktuální cena FARTHOUSE v USD je 0.00013145 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FARTHOUSE v USD?
Aktuální cena FARTHOUSE v USD je $ 0.00013145. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace farthouse?
Tržní kapitalizace FARTHOUSE je $ 130.95K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FARTHOUSE v oběhu?
Objem FARTHOUSE v oběhu je 996.24M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FARTHOUSE?
FARTHOUSE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00198369 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FARTHOUSE?
FARTHOUSE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00009989 USD.
Jaký je objem obchodování FARTHOUSE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FARTHOUSE je -- USD.
Dosáhne FARTHOUSE letos vyšší ceny?
FARTHOUSE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFARTHOUSE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:38:04 (UTC+8)

Prohlášení

