Dnešní aktuální cena FartCoin je 0,00441199 USD. Sledujte aktualizace cen FART v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FART.

Logo FartCoin

FartCoin Cena (FART)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FART na USD

$0,00441441
$0,00441441
-%0,301D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny FartCoin (FART)
Informace o ceně FartCoin (FART) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0,0043865
$ 0,0043865
Nejnižší za 24 h
$ 0,00450628
$ 0,00450628
Nejvyšší za 24 h

$ 0,0043865
$ 0,0043865

$ 0,00450628
$ 0,00450628

$ 0,0192503
$ 0,0192503

$ 0
$ 0

-%0,31

-%0,44

-%28,96

-%28,96

Cena FartCoin (FART) v reálném čase je $0,00441199. Za posledních 24 hodin se FART obchodoval v rozmezí od minima $ 0,0043865 do maxima $ 0,00450628, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FART v historii je $ 0,0192503, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FART se za poslední hodinu změnila o -%0,31, za 24 hodin o -%0,44 a za posledních 7 dní o -%28,96. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FartCoin (FART)

$ 306,45K
$ 306,45K

--
----

$ 306,45K
$ 306,45K

69,42M
69,42M

69.420.000,0
69.420.000,0

Aktuální tržní kapitalizace FartCoin je $ 306,45K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FART je 69,42M, přičemž celková zásoba je 69420000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 306,45K.

Historie cen v USD pro FartCoin (FART)

Během dnešního dne byla změna ceny FartCoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FartCoin na USD  $ +0,0030373621.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FartCoin na USD  $ +0,0029050801.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FartCoin na USD  $ -0,001498893838415926.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-%0,44
30 dní$ +0,0030373621+%68,84
60 dní$ +0,0029050801+%65,85
90 dní$ -0,001498893838415926-%25,35

Co je FartCoin (FART)

The Real FartCoin as suggested by Truth Terminal, following the "FartCoin Launch Strategy". Full FartCoin Ecosystem with a major focus on Planting Trees across the world.

FartNFTs,FartDAO,FartSwap and many other applications are part of our movement. With the also correct Token Mechanics such as the correct Ticker, Supply, Blockchain and Purpose of the token.

Community ran and funded, with great intentions to follow up with the full "lore" of the FartCoin!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj FartCoin (FART)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny FartCoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FartCoin (FART) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FartCoin (FART) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FartCoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FartCoin!

FART na místní měny

Tokenomika pro FartCoin (FART)

Pochopení tokenomiky FartCoin (FART) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FART hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FartCoin (FART)

Jakou hodnotu má dnes FartCoin (FART)?
Aktuální cena FART v USD je 0,00441199 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FART v USD?
Aktuální cena FART v USD je $ 0,00441199. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FartCoin?
Tržní kapitalizace FART je $ 306,45K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FART v oběhu?
Objem FART v oběhu je 69,42M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FART?
FART dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0,0192503 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FART?
FART dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FART?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FART je -- USD.
Dosáhne FART letos vyšší ceny?
FART může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFART, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se FartCoin (FART)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110.035,28

$3.876,26

$0,02479

$186,00

$1,0004

$3.876,26

$110.035,28

$186,00

$2,5095

$1.088,06

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,09539

$0,01680

$0,00010152

$0,00394

$0,0052001

$0,0000807

$20,327

