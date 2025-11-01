BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Faircaster je 0.00008499 USD. Sledujte aktualizace cen FAIR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FAIR.

Logo Faircaster

Faircaster Cena (FAIR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FAIR na USD

--
----
+0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Faircaster (FAIR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:55:27 (UTC+8)

Informace o ceně Faircaster (FAIR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00007963
$ 0.00007963$ 0.00007963
Nejnižší za 24 h
$ 0.00008866
$ 0.00008866$ 0.00008866
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00007963
$ 0.00007963$ 0.00007963

$ 0.00008866
$ 0.00008866$ 0.00008866

$ 0.0001335
$ 0.0001335$ 0.0001335

$ 0.00000835
$ 0.00000835$ 0.00000835

-2.14%

-1.79%

+33.39%

+33.39%

Cena Faircaster (FAIR) v reálném čase je $0.00008499. Za posledních 24 hodin se FAIR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00007963 do maxima $ 0.00008866, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FAIR v historii je $ 0.0001335, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000835.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FAIR se za poslední hodinu změnila o -2.14%, za 24 hodin o -1.79% a za posledních 7 dní o +33.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Faircaster (FAIR)

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

--
----

$ 8.50M
$ 8.50M$ 8.50M

44.02B
44.02B 44.02B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Faircaster je $ 3.74M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FAIR je 44.02B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.50M.

Historie cen v USD pro Faircaster (FAIR)

Během dnešního dne byla změna ceny Faircaster na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Faircaster na USD  $ +0.0000481800.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Faircaster na USD  $ +0.0001082852.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Faircaster na USD  $ +0.000059130962397209336.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.79%
30 dní$ +0.0000481800+56.69%
60 dní$ +0.0001082852+127.41%
90 dní$ +0.000059130962397209336+228.67%

Co je Faircaster (FAIR)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Faircaster (FAIR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Faircaster (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Faircaster (FAIR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Faircaster (FAIR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Faircaster.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Faircaster!

FAIR na místní měny

Tokenomika pro Faircaster (FAIR)

Pochopení tokenomiky Faircaster (FAIR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FAIR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Faircaster (FAIR)

Jakou hodnotu má dnes Faircaster (FAIR)?
Aktuální cena FAIR v USD je 0.00008499 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FAIR v USD?
Aktuální cena FAIR v USD je $ 0.00008499. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Faircaster?
Tržní kapitalizace FAIR je $ 3.74M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FAIR v oběhu?
Objem FAIR v oběhu je 44.02B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FAIR?
FAIR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0001335 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FAIR?
FAIR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000835 USD.
Jaký je objem obchodování FAIR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FAIR je -- USD.
Dosáhne FAIR letos vyšší ceny?
FAIR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFAIR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:55:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Faircaster (FAIR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

