Dnešní aktuální cena fair je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FAIR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FAIR.

Více informací o FAIR

Informace o ceně FAIR

Co je to FAIR

Oficiální webové stránky FAIR

Tokenomika pro FAIR

Předpověď cen FAIR

Logo fair

fair Cena (FAIR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FAIR na USD

$0.00052788
$0.00052788$0.00052788
+0.10%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny fair (FAIR)
Informace o ceně fair (FAIR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01471811
$ 0.01471811$ 0.01471811

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

+0.15%

-3.99%

-3.99%

Cena fair (FAIR) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FAIR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FAIR v historii je $ 0.01471811, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FAIR se za poslední hodinu změnila o -0.20%, za 24 hodin o +0.15% a za posledních 7 dní o -3.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu fair (FAIR)

$ 109.19K
$ 109.19K$ 109.19K

--
----

$ 527.85K
$ 527.85K$ 527.85K

206.85M
206.85M 206.85M

999,945,000.086116
999,945,000.086116 999,945,000.086116

Aktuální tržní kapitalizace fair je $ 109.19K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FAIR je 206.85M, přičemž celková zásoba je 999945000.086116. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 527.85K.

Historie cen v USD pro fair (FAIR)

Během dnešního dne byla změna ceny fair na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny fair na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny fair na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny fair na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.15%
30 dní$ 0-19.10%
60 dní$ 0-16.82%
90 dní$ 0--

Co je fair (FAIR)

his isn’t just a token, it’s a monument to conviction. The entire bonding curve was bought in a single transaction, then locked in Streamflow for 25 years. No presale, no inflation, no roadmap — just one massive on-chain flex immortalized in the transaction history. The token is untouchable, immovable, and perfectly useless in the best possible way. It’s the ultimate meme about time, trust, and terminal illiquidity.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny fair (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít fair (FAIR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva fair (FAIR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro fair.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny fair!

FAIR na místní měny

Tokenomika pro fair (FAIR)

Pochopení tokenomiky fair (FAIR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FAIR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně fair (FAIR)

Jakou hodnotu má dnes fair (FAIR)?
Aktuální cena FAIR v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FAIR v USD?
Aktuální cena FAIR v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace fair?
Tržní kapitalizace FAIR je $ 109.19K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FAIR v oběhu?
Objem FAIR v oběhu je 206.85M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FAIR?
FAIR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01471811 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FAIR?
FAIR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FAIR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FAIR je -- USD.
Dosáhne FAIR letos vyšší ceny?
FAIR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFAIR, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

