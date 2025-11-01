BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena EYED je 0.00000113 USD. Sledujte aktualizace cen EYED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EYED.

Více informací o EYED

Informace o ceně EYED

Co je to EYED

Bílá kniha pro EYED

Oficiální webové stránky EYED

Tokenomika pro EYED

Předpověď cen EYED

EYED Cena (EYED)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 EYED na USD

+5.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny EYED (EYED)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:34:49 (UTC+8)

Informace o ceně EYED (EYED) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.06%

+5.24%

-11.41%

-11.41%

Cena EYED (EYED) v reálném čase je $0.00000113. Za posledních 24 hodin se EYED obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0.00000117, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EYED v historii je $ 0.00000793, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EYED se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +5.24% a za posledních 7 dní o -11.41%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu EYED (EYED)

Aktuální tržní kapitalizace EYED je $ 66.03K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EYED je 58.65B, přičemž celková zásoba je 69000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 77.68K.

Historie cen v USD pro EYED (EYED)

Během dnešního dne byla změna ceny EYED na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny EYED na USD  $ -0.0000008383.
Za posledních 60 dní byla změna ceny EYED na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny EYED na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+5.24%
30 dní$ -0.0000008383-74.18%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je EYED (EYED)

$EYED is a BEP-20 deflationary meme coin that positions itself as the “meme of memes.” The project is built around a simple yet powerful symbol: a large eye 👁️ that represents vision, irreverence, and constant observation of the crypto space. Unlike countless copy-paste meme tokens, $EYED embraces irony and trolling as its core identity. With no taxes, no fees, and no gimmicks, it is designed to be easily spread and recognized across all platforms, enabling fast viral adoption. The community is encouraged to use and replicate the $EYED meme anywhere — from X/Twitter profiles to stickers and digital content — creating organic exposure and fueling growth from a tiny market cap toward giga-cap potential.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny EYED (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít EYED (EYED) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva EYED (EYED) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro EYED.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny EYED!

EYED na místní měny

Tokenomika pro EYED (EYED)

Pochopení tokenomiky EYED (EYED) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EYED hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně EYED (EYED)

Jakou hodnotu má dnes EYED (EYED)?
Aktuální cena EYED v USD je 0.00000113 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EYED v USD?
Aktuální cena EYED v USD je $ 0.00000113. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace EYED?
Tržní kapitalizace EYED je $ 66.03K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EYED v oběhu?
Objem EYED v oběhu je 58.65B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EYED?
EYED dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00000793 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EYED?
EYED dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování EYED?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EYED je -- USD.
Dosáhne EYED letos vyšší ceny?
EYED může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEYED, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se EYED (EYED)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

