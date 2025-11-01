BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Evolve PRO je 0.04299158 USD. Sledujte aktualizace cen EVOP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EVOP.

Více informací o EVOP

Informace o ceně EVOP

Co je to EVOP

Bílá kniha pro EVOP

Oficiální webové stránky EVOP

Tokenomika pro EVOP

Předpověď cen EVOP

Logo Evolve PRO

Evolve PRO Cena (EVOP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 EVOP na USD

$0.04299158
$0.04299158
-2.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Evolve PRO (EVOP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:55:20 (UTC+8)

Informace o ceně Evolve PRO (EVOP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04229728
$ 0.04229728
Nejnižší za 24 h
$ 0.04420171
$ 0.04420171
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04229728
$ 0.04229728

$ 0.04420171
$ 0.04420171

$ 0.074445
$ 0.074445

$ 0.0031876
$ 0.0031876

--

-2.39%

-1.98%

-1.98%

Cena Evolve PRO (EVOP) v reálném čase je $0.04299158. Za posledních 24 hodin se EVOP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04229728 do maxima $ 0.04420171, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EVOP v historii je $ 0.074445, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0031876.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EVOP se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -2.39% a za posledních 7 dní o -1.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Evolve PRO (EVOP)

$ 2.15M
$ 2.15M

--
--

$ 2.15M
$ 2.15M

50.00M
50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Evolve PRO je $ 2.15M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EVOP je 50.00M, přičemž celková zásoba je 50000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.15M.

Historie cen v USD pro Evolve PRO (EVOP)

Během dnešního dne byla změna ceny Evolve PRO na USD  $ -0.00105570281246888.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Evolve PRO na USD  $ +0.0046689844.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Evolve PRO na USD  $ +0.0626546561.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Evolve PRO na USD  $ -0.01018434010524939.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00105570281246888-2.39%
30 dní$ +0.0046689844+10.86%
60 dní$ +0.0626546561+145.74%
90 dní$ -0.01018434010524939-19.15%

Co je Evolve PRO (EVOP)

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Evolve PRO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Evolve PRO (EVOP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Evolve PRO (EVOP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Evolve PRO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Evolve PRO!

EVOP na místní měny

Tokenomika pro Evolve PRO (EVOP)

Pochopení tokenomiky Evolve PRO (EVOP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EVOP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Evolve PRO (EVOP)

Jakou hodnotu má dnes Evolve PRO (EVOP)?
Aktuální cena EVOP v USD je 0.04299158 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EVOP v USD?
Aktuální cena EVOP v USD je $ 0.04299158. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Evolve PRO?
Tržní kapitalizace EVOP je $ 2.15M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EVOP v oběhu?
Objem EVOP v oběhu je 50.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EVOP?
EVOP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.074445 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EVOP?
EVOP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0031876 USD.
Jaký je objem obchodování EVOP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EVOP je -- USD.
Dosáhne EVOP letos vyšší ceny?
EVOP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEVOP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:55:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Evolve PRO (EVOP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

