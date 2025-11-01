BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena EVIVO Token je 0.00003553 USD. Sledujte aktualizace cen EVIVO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EVIVO.

Logo EVIVO Token

EVIVO Token Cena (EVIVO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 EVIVO na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny EVIVO Token (EVIVO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:44:59 (UTC+8)

Informace o ceně EVIVO Token (EVIVO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00005169
$ 0.00005169$ 0.00005169

$ 0.00003445
$ 0.00003445$ 0.00003445

--

--

-1.77%

-1.77%

Cena EVIVO Token (EVIVO) v reálném čase je $0.00003553. Za posledních 24 hodin se EVIVO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EVIVO v historii je $ 0.00005169, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003445.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EVIVO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -1.77%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu EVIVO Token (EVIVO)

$ 26.66K
$ 26.66K$ 26.66K

--
----

$ 35.52K
$ 35.52K$ 35.52K

750.39M
750.39M 750.39M

999,622,386.613831
999,622,386.613831 999,622,386.613831

Aktuální tržní kapitalizace EVIVO Token je $ 26.66K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EVIVO je 750.39M, přičemž celková zásoba je 999622386.613831. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 35.52K.

Historie cen v USD pro EVIVO Token (EVIVO)

Během dnešního dne byla změna ceny EVIVO Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny EVIVO Token na USD  $ -0.0000050046.
Za posledních 60 dní byla změna ceny EVIVO Token na USD  $ -0.0000060077.
Za posledních 90 dní byla změna ceny EVIVO Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000050046-14.08%
60 dní$ -0.0000060077-16.90%
90 dní$ 0--

Co je EVIVO Token (EVIVO)

EVIVO is not your average token. We're an AI-driven force of nature, determined to dominate the crypto landscape by becoming the most traded token EVER.

EVIVO is not your average token. We're an AI-driven force of nature, determined to dominate the crypto landscape by becoming the most traded token EVER.

EVIVO is not your average token. We're an AI-driven force of nature, determined to dominate the crypto landscape by becoming the most traded token EVER.

EVIVO is not your average token. We're an AI-driven force of nature, determined to dominate the crypto landscape by becoming the most traded token EVER.

Zdroj EVIVO Token (EVIVO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny EVIVO Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít EVIVO Token (EVIVO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva EVIVO Token (EVIVO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro EVIVO Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny EVIVO Token!

EVIVO na místní měny

Tokenomika pro EVIVO Token (EVIVO)

Pochopení tokenomiky EVIVO Token (EVIVO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EVIVO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně EVIVO Token (EVIVO)

Jakou hodnotu má dnes EVIVO Token (EVIVO)?
Aktuální cena EVIVO v USD je 0.00003553 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EVIVO v USD?
Aktuální cena EVIVO v USD je $ 0.00003553. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace EVIVO Token?
Tržní kapitalizace EVIVO je $ 26.66K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EVIVO v oběhu?
Objem EVIVO v oběhu je 750.39M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EVIVO?
EVIVO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00005169 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EVIVO?
EVIVO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003445 USD.
Jaký je objem obchodování EVIVO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EVIVO je -- USD.
Dosáhne EVIVO letos vyšší ceny?
EVIVO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEVIVO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:44:59 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se EVIVO Token (EVIVO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

