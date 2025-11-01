BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Etherex Liquid Staking Token je 0.16517 USD. Sledujte aktualizace cen REX33 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend REX33.

Etherex Liquid Staking Token Cena (REX33)

Aktuální cena 1 REX33 na USD

$0.165446
-4.90%1D
Graf aktuální ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:54:58 (UTC+8)

Informace o ceně Etherex Liquid Staking Token (REX33) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.15533
Nejnižší za 24 h
$ 0.174711
Nejvyšší za 24 h

$ 0.15533
$ 0.174711
$ 0.583351
$ 0.15533
+1.56%

-5.17%

-27.24%

-27.24%

Cena Etherex Liquid Staking Token (REX33) v reálném čase je $0.16517. Za posledních 24 hodin se REX33 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.15533 do maxima $ 0.174711, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena REX33 v historii je $ 0.583351, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.15533.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena REX33 se za poslední hodinu změnila o +1.56%, za 24 hodin o -5.17% a za posledních 7 dní o -27.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Etherex Liquid Staking Token (REX33)

$ 14.38M
--
$ 14.38M
86.89M
86,893,678.3875155
Aktuální tržní kapitalizace Etherex Liquid Staking Token je $ 14.38M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu REX33 je 86.89M, přičemž celková zásoba je 86893678.3875155. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.38M.

Historie cen v USD pro Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Během dnešního dne byla změna ceny Etherex Liquid Staking Token na USD  $ -0.0090104689477655.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Etherex Liquid Staking Token na USD  $ -0.0918343548.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Etherex Liquid Staking Token na USD  $ -0.0986798585.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Etherex Liquid Staking Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0090104689477655-5.17%
30 dní$ -0.0918343548-55.59%
60 dní$ -0.0986798585-59.74%
90 dní$ 0--

Co je Etherex Liquid Staking Token (REX33)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Etherex Liquid Staking Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Etherex Liquid Staking Token (REX33) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Etherex Liquid Staking Token (REX33) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Etherex Liquid Staking Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Etherex Liquid Staking Token!

Tokenomika pro Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Pochopení tokenomiky Etherex Liquid Staking Token (REX33) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu REX33 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Jakou hodnotu má dnes Etherex Liquid Staking Token (REX33)?
Aktuální cena REX33 v USD je 0.16517 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena REX33 v USD?
Aktuální cena REX33 v USD je $ 0.16517. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Etherex Liquid Staking Token?
Tržní kapitalizace REX33 je $ 14.38M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem REX33 v oběhu?
Objem REX33 v oběhu je 86.89M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) REX33?
REX33 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.583351 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) REX33?
REX33 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.15533 USD.
Jaký je objem obchodování REX33?
Aktuální 24hodinový objem obchodování REX33 je -- USD.
Dosáhne REX33 letos vyšší ceny?
REX33 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenREX33, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

