ETH Strategy Cena (STRAT)
+0.22%
+0.32%
-7.19%
-7.19%
Cena ETH Strategy (STRAT) v reálném čase je $0.553542. Za posledních 24 hodin se STRAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.550948 do maxima $ 0.55395, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STRAT v historii je $ 0.875668, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.50556.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STRAT se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o +0.32% a za posledních 7 dní o -7.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace ETH Strategy je $ 1.36M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STRAT je 2.45M, přičemž celková zásoba je 118872218.6093638. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 65.81M.
Během dnešního dne byla změna ceny ETH Strategy na USD $ +0.0017708.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ETH Strategy na USD $ -0.1252632333.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ETH Strategy na USD $ -0.1497090319.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ETH Strategy na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.0017708
|+0.32%
|30 dní
|$ -0.1252632333
|-22.62%
|60 dní
|$ -0.1497090319
|-27.04%
|90 dní
|$ 0
|--
We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.
The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.
STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.
Pochopení tokenomiky ETH Strategy (STRAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STRAT hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
