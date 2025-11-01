BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ETH Strategy je 0.553542 USD. Sledujte aktualizace cen STRAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STRAT.

Více informací o STRAT

Informace o ceně STRAT

Co je to STRAT

Oficiální webové stránky STRAT

Tokenomika pro STRAT

Předpověď cen STRAT

Logo ETH Strategy

ETH Strategy Cena (STRAT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STRAT na USD

$0.55422
$0.55422
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ETH Strategy (STRAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:54:51 (UTC+8)

Informace o ceně ETH Strategy (STRAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.550948
$ 0.550948
Nejnižší za 24 h
$ 0.55395
$ 0.55395
Nejvyšší za 24 h

$ 0.550948
$ 0.550948

$ 0.55395
$ 0.55395

$ 0.875668
$ 0.875668

$ 0.50556
$ 0.50556

+0.22%

+0.32%

-7.19%

-7.19%

Cena ETH Strategy (STRAT) v reálném čase je $0.553542. Za posledních 24 hodin se STRAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.550948 do maxima $ 0.55395, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STRAT v historii je $ 0.875668, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.50556.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STRAT se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o +0.32% a za posledních 7 dní o -7.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ETH Strategy (STRAT)

$ 1.36M
$ 1.36M

--
--

$ 65.81M
$ 65.81M

2.45M
2.45M

118,872,218.6093638
118,872,218.6093638

Aktuální tržní kapitalizace ETH Strategy je $ 1.36M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STRAT je 2.45M, přičemž celková zásoba je 118872218.6093638. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 65.81M.

Historie cen v USD pro ETH Strategy (STRAT)

Během dnešního dne byla změna ceny ETH Strategy na USD  $ +0.0017708.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ETH Strategy na USD  $ -0.1252632333.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ETH Strategy na USD  $ -0.1497090319.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ETH Strategy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0017708+0.32%
30 dní$ -0.1252632333-22.62%
60 dní$ -0.1497090319-27.04%
90 dní$ 0--

Co je ETH Strategy (STRAT)

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ETH Strategy (STRAT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ETH Strategy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ETH Strategy (STRAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ETH Strategy (STRAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ETH Strategy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ETH Strategy!

STRAT na místní měny

Tokenomika pro ETH Strategy (STRAT)

Pochopení tokenomiky ETH Strategy (STRAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STRAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ETH Strategy (STRAT)

Jakou hodnotu má dnes ETH Strategy (STRAT)?
Aktuální cena STRAT v USD je 0.553542 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STRAT v USD?
Aktuální cena STRAT v USD je $ 0.553542. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ETH Strategy?
Tržní kapitalizace STRAT je $ 1.36M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STRAT v oběhu?
Objem STRAT v oběhu je 2.45M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STRAT?
STRAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.875668 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STRAT?
STRAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.50556 USD.
Jaký je objem obchodování STRAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STRAT je -- USD.
Dosáhne STRAT letos vyšší ceny?
STRAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTRAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:54:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ETH Strategy (STRAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

