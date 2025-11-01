BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ESV Capital je 0.00903545 USD. Sledujte aktualizace cen ESVC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ESVC.

ESV Capital Cena (ESVC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ESVC na USD

$0.00903545
+9.40%1D
Graf aktuální ceny ESV Capital (ESVC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:54:47 (UTC+8)

Informace o ceně ESV Capital (ESVC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00789665
Nejnižší za 24 h
$ 0.00917656
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00789665
$ 0.00917656
$ 0.193934
$ 0.00539879
+0.01%

+9.45%

-32.27%

-32.27%

Cena ESV Capital (ESVC) v reálném čase je $0.00903545. Za posledních 24 hodin se ESVC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00789665 do maxima $ 0.00917656, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ESVC v historii je $ 0.193934, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00539879.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ESVC se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o +9.45% a za posledních 7 dní o -32.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ESV Capital (ESVC)

$ 903.55K
--
$ 903.55K
100.00M
99,999,917.859929
Aktuální tržní kapitalizace ESV Capital je $ 903.55K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ESVC je 100.00M, přičemž celková zásoba je 99999917.859929. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 903.55K.

Historie cen v USD pro ESV Capital (ESVC)

Během dnešního dne byla změna ceny ESV Capital na USD  $ +0.00078006.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ESV Capital na USD  $ -0.0071692031.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ESV Capital na USD  $ -0.0082504835.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ESV Capital na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00078006+9.45%
30 dní$ -0.0071692031-79.34%
60 dní$ -0.0082504835-91.31%
90 dní$ 0--

Co je ESV Capital (ESVC)

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ESV Capital (ESVC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ESV Capital (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ESV Capital (ESVC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ESV Capital (ESVC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ESV Capital.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ESV Capital!

ESVC na místní měny

Tokenomika pro ESV Capital (ESVC)

Pochopení tokenomiky ESV Capital (ESVC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ESVC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ESV Capital (ESVC)

Jakou hodnotu má dnes ESV Capital (ESVC)?
Aktuální cena ESVC v USD je 0.00903545 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ESVC v USD?
Aktuální cena ESVC v USD je $ 0.00903545. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ESV Capital?
Tržní kapitalizace ESVC je $ 903.55K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ESVC v oběhu?
Objem ESVC v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ESVC?
ESVC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.193934 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ESVC?
ESVC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00539879 USD.
Jaký je objem obchodování ESVC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ESVC je -- USD.
Dosáhne ESVC letos vyšší ceny?
ESVC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenESVC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:54:47 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

