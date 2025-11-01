BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena EquitEdge je 0.05005 USD. Sledujte aktualizace cen EEG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EEG.

Co je EquitEdge (EEG)

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně EquitEdge (EEG)

Jakou hodnotu má dnes EquitEdge (EEG)?
Aktuální cena EEG v USD je 0.05005 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EEG v USD?
Aktuální cena EEG v USD je $ 0.05005. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace EquitEdge?
Tržní kapitalizace EEG je $ 20.02M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EEG v oběhu?
Objem EEG v oběhu je 400.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EEG?
EEG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.058283 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EEG?
EEG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.04823955 USD.
Jaký je objem obchodování EEG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EEG je -- USD.
Dosáhne EEG letos vyšší ceny?
EEG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEEG, kde najdete podrobnější analýzu.
