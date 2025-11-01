EquitEdge Cena (EEG)
Cena EquitEdge (EEG) v reálném čase je $0.05005. Za posledních 24 hodin se EEG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.05005 do maxima $ 0.05005, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EEG v historii je $ 0.058283, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.04823955.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EEG se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace EquitEdge je $ 20.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EEG je 400.00M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 25.02M.
Během dnešního dne byla změna ceny EquitEdge na USD $ 0.0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny EquitEdge na USD $ +0.0000101901.
Za posledních 60 dní byla změna ceny EquitEdge na USD $ -0.0003439285.
Za posledních 90 dní byla změna ceny EquitEdge na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0.0
|0.00%
|30 dní
|$ +0.0000101901
|+0.02%
|60 dní
|$ -0.0003439285
|-0.68%
|90 dní
|$ 0
|--
EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.
