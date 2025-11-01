BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena EPIC FAIL GUY je 0.00001215 USD. Sledujte aktualizace cen EFG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EFG.

Více informací o EFG

Informace o ceně EFG

Co je to EFG

Oficiální webové stránky EFG

Tokenomika pro EFG

Předpověď cen EFG

Logo EPIC FAIL GUY

EPIC FAIL GUY Cena (EFG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 EFG na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny EPIC FAIL GUY (EFG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:44:07 (UTC+8)

Informace o ceně EPIC FAIL GUY (EFG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001215
$ 0.00001215$ 0.00001215
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001227
$ 0.00001227$ 0.00001227
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001215
$ 0.00001215$ 0.00001215

$ 0.00001227
$ 0.00001227$ 0.00001227

$ 0.00048874
$ 0.00048874$ 0.00048874

$ 0.0000121
$ 0.0000121$ 0.0000121

--

-0.07%

-2.67%

-2.67%

Cena EPIC FAIL GUY (EFG) v reálném čase je $0.00001215. Za posledních 24 hodin se EFG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001215 do maxima $ 0.00001227, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EFG v historii je $ 0.00048874, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000121.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EFG se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.07% a za posledních 7 dní o -2.67%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu EPIC FAIL GUY (EFG)

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

--
----

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

859.30M
859.30M 859.30M

859,296,669.9192874
859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

Aktuální tržní kapitalizace EPIC FAIL GUY je $ 10.44K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EFG je 859.30M, přičemž celková zásoba je 859296669.9192874. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.44K.

Historie cen v USD pro EPIC FAIL GUY (EFG)

Během dnešního dne byla změna ceny EPIC FAIL GUY na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny EPIC FAIL GUY na USD  $ -0.0000015242.
Za posledních 60 dní byla změna ceny EPIC FAIL GUY na USD  $ -0.0000039015.
Za posledních 90 dní byla změna ceny EPIC FAIL GUY na USD  $ -0.000020742362894402926.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.07%
30 dní$ -0.0000015242-12.54%
60 dní$ -0.0000039015-32.11%
90 dní$ -0.000020742362894402926-63.06%

Co je EPIC FAIL GUY (EFG)

EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life. Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj EPIC FAIL GUY (EFG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny EPIC FAIL GUY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít EPIC FAIL GUY (EFG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva EPIC FAIL GUY (EFG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro EPIC FAIL GUY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny EPIC FAIL GUY!

EFG na místní měny

Tokenomika pro EPIC FAIL GUY (EFG)

Pochopení tokenomiky EPIC FAIL GUY (EFG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EFG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně EPIC FAIL GUY (EFG)

Jakou hodnotu má dnes EPIC FAIL GUY (EFG)?
Aktuální cena EFG v USD je 0.00001215 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EFG v USD?
Aktuální cena EFG v USD je $ 0.00001215. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace EPIC FAIL GUY?
Tržní kapitalizace EFG je $ 10.44K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EFG v oběhu?
Objem EFG v oběhu je 859.30M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EFG?
EFG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00048874 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EFG?
EFG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000121 USD.
Jaký je objem obchodování EFG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EFG je -- USD.
Dosáhne EFG letos vyšší ceny?
EFG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEFG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:44:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se EPIC FAIL GUY (EFG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

