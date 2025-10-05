Dnešní aktuální cena EONIC je 0.00026117 USD. Sledujte aktualizace cen EONIC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EONIC.Dnešní aktuální cena EONIC je 0.00026117 USD. Sledujte aktualizace cen EONIC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EONIC.

Více informací o EONIC

Informace o ceně EONIC

Oficiální webové stránky EONIC

Tokenomika pro EONIC

Předpověď cen EONIC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo EONIC

EONIC Cena (EONIC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 EONIC na USD

$0.00026117
$0.00026117$0.00026117
-2.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny EONIC (EONIC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:37:44 (UTC+8)

Informace o ceně EONIC (EONIC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00025324
$ 0.00025324$ 0.00025324
Nejnižší za 24 h
$ 0.00026756
$ 0.00026756$ 0.00026756
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00025324
$ 0.00025324$ 0.00025324

$ 0.00026756
$ 0.00026756$ 0.00026756

$ 0.00042902
$ 0.00042902$ 0.00042902

$ 0.00009587
$ 0.00009587$ 0.00009587

-1.44%

-2.16%

-1.55%

-1.55%

Cena EONIC (EONIC) v reálném čase je $0.00026117. Za posledních 24 hodin se EONIC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00025324 do maxima $ 0.00026756, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EONIC v historii je $ 0.00042902, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00009587.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EONIC se za poslední hodinu změnila o -1.44%, za 24 hodin o -2.16% a za posledních 7 dní o -1.55%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu EONIC (EONIC)

$ 252.79K
$ 252.79K$ 252.79K

--
----

$ 252.79K
$ 252.79K$ 252.79K

963.15M
963.15M 963.15M

963,149,182.007996
963,149,182.007996 963,149,182.007996

Aktuální tržní kapitalizace EONIC je $ 252.79K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EONIC je 963.15M, přičemž celková zásoba je 963149182.007996. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 252.79K.

Historie cen v USD pro EONIC (EONIC)

Během dnešního dne byla změna ceny EONIC na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny EONIC na USD  $ -0.0000080623.
Za posledních 60 dní byla změna ceny EONIC na USD  $ +0.0004169446.
Za posledních 90 dní byla změna ceny EONIC na USD  $ +0.00013039326933123115.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.16%
30 dní$ -0.0000080623-3.08%
60 dní$ +0.0004169446+159.64%
90 dní$ +0.00013039326933123115+99.71%

Co je EONIC (EONIC)

UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj EONIC (EONIC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny EONIC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít EONIC (EONIC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva EONIC (EONIC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro EONIC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny EONIC!

EONIC na místní měny

Tokenomika pro EONIC (EONIC)

Pochopení tokenomiky EONIC (EONIC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EONIC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně EONIC (EONIC)

Jakou hodnotu má dnes EONIC (EONIC)?
Aktuální cena EONIC v USD je 0.00026117 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EONIC v USD?
Aktuální cena EONIC v USD je $ 0.00026117. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace EONIC?
Tržní kapitalizace EONIC je $ 252.79K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EONIC v oběhu?
Objem EONIC v oběhu je 963.15M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EONIC?
EONIC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00042902 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EONIC?
EONIC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00009587 USD.
Jaký je objem obchodování EONIC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EONIC je -- USD.
Dosáhne EONIC letos vyšší ceny?
EONIC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEONIC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:37:44 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se EONIC (EONIC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
09-30 18:14:00Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.