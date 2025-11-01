BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena END je 0.00748523 USD. Sledujte aktualizace cen END v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend END.

END Cena (END)

Aktuální cena 1 END na USD

$0.00748523
$0.00748523
-1.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny END (END)
Informace o ceně END (END) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00735648
Nejnižší za 24 h
$ 0.00770457
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00735648
$ 0.00770457
$ 0.087624
$ 0.00383942
+0.46%

-1.44%

-5.42%

-5.42%

Cena END (END) v reálném čase je $0.00748523. Za posledních 24 hodin se END obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00735648 do maxima $ 0.00770457, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena END v historii je $ 0.087624, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00383942.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena END se za poslední hodinu změnila o +0.46%, za 24 hodin o -1.44% a za posledních 7 dní o -5.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu END (END)

$ 903.29K
--
$ 3.74M
120.81M
500,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace END je $ 903.29K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu END je 120.81M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.74M.

Historie cen v USD pro END (END)

Během dnešního dne byla změna ceny END na USD  $ -0.00010992873829743.
Za posledních 30 dní byla změna ceny END na USD  $ -0.0017545521.
Za posledních 60 dní byla změna ceny END na USD  $ -0.0033420713.
Za posledních 90 dní byla změna ceny END na USD  $ -0.00660804262385926.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00010992873829743-1.44%
30 dní$ -0.0017545521-23.44%
60 dní$ -0.0033420713-44.64%
90 dní$ -0.00660804262385926-46.88%

Co je END (END)

$END is designed as a digital cryptographic fungible token designed for exclusive use within the Endless Clouds ecosystem. And will be treated as a premium currency across Treeverse, currently available on all major stores. Endless Clouds Foundation is already powering 3 digital collectible collections for the Treeverse ecosystem: Nftrees, Treeverse Plots and Timeless which have done $100M+ in secondary volume.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny END (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít END (END) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva END (END) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro END.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny END!

END na místní měny

Tokenomika pro END (END)

Pochopení tokenomiky END (END) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu END hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně END (END)

Jakou hodnotu má dnes END (END)?
Aktuální cena END v USD je 0.00748523 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena END v USD?
Aktuální cena END v USD je $ 0.00748523. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace END?
Tržní kapitalizace END je $ 903.29K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem END v oběhu?
Objem END v oběhu je 120.81M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) END?
END dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.087624 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) END?
END dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00383942 USD.
Jaký je objem obchodování END?
Aktuální 24hodinový objem obchodování END je -- USD.
Dosáhne END letos vyšší ceny?
END může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEND, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se END (END)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

