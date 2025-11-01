BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Emerge je 0 USD. Sledujte aktualizace cen EMERGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EMERGE.

Více informací o EMERGE

Informace o ceně EMERGE

Co je to EMERGE

Oficiální webové stránky EMERGE

Tokenomika pro EMERGE

Předpověď cen EMERGE

Logo Emerge

Emerge Cena (EMERGE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 EMERGE na USD

+11.80%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Emerge (EMERGE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:02 (UTC+8)

Informace o ceně Emerge (EMERGE) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena Emerge (EMERGE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se EMERGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EMERGE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EMERGE se za poslední hodinu změnila o -0.09%, za 24 hodin o +11.82% a za posledních 7 dní o +92.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Emerge (EMERGE)

Aktuální tržní kapitalizace Emerge je $ 1.62M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EMERGE je 94.77B, přičemž celková zásoba je 99999999999.99998. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.70M.

Historie cen v USD pro Emerge (EMERGE)

Během dnešního dne byla změna ceny Emerge na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Emerge na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Emerge na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Emerge na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+11.82%
30 dní$ 0+79.70%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Emerge (EMERGE)

$EMERGE powers the first platform bringing AI content generation directly into social media feeds. As a product token, $EMERGE aligns user incentives with long term investors while generating operational income through workflow usage fees and creator revenue splits. $EMERGE serves as the parent token for our upcoming workflow token launch pad ecosystem, where viral AI workflows can spawn their own tokens paired to $EMERGE, creating a multi layered economy that captures value from every viral moment and meme created on our platform.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Emerge (EMERGE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Emerge (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Emerge (EMERGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Emerge (EMERGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Emerge.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Emerge!

EMERGE na místní měny

Tokenomika pro Emerge (EMERGE)

Pochopení tokenomiky Emerge (EMERGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EMERGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Emerge (EMERGE)

Jakou hodnotu má dnes Emerge (EMERGE)?
Aktuální cena EMERGE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EMERGE v USD?
Aktuální cena EMERGE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Emerge?
Tržní kapitalizace EMERGE je $ 1.62M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EMERGE v oběhu?
Objem EMERGE v oběhu je 94.77B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EMERGE?
EMERGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EMERGE?
EMERGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování EMERGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EMERGE je -- USD.
Dosáhne EMERGE letos vyšší ceny?
EMERGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEMERGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Emerge (EMERGE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

