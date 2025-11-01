BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ELLA je 0.00125324 USD. Sledujte aktualizace cen ELLA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ELLA.

ELLA Cena (ELLA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ELLA na USD

$0.00125324
+0.10%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ELLA (ELLA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:54:19 (UTC+8)

Informace o ceně ELLA (ELLA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00122483
Nejnižší za 24 h
$ 0.00126124
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00122483
$ 0.00126124
$ 0.00136588
$ 0
+0.54%

+0.16%

-2.15%

-2.15%

Cena ELLA (ELLA) v reálném čase je $0.00125324. Za posledních 24 hodin se ELLA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00122483 do maxima $ 0.00126124, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ELLA v historii je $ 0.00136588, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ELLA se za poslední hodinu změnila o +0.54%, za 24 hodin o +0.16% a za posledních 7 dní o -2.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ELLA (ELLA)

$ 1.25M
--
$ 1.25M
999.96M
999,955,367.887856
Aktuální tržní kapitalizace ELLA je $ 1.25M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ELLA je 999.96M, přičemž celková zásoba je 999955367.887856. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.25M.

Historie cen v USD pro ELLA (ELLA)

Během dnešního dne byla změna ceny ELLA na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ELLA na USD  $ +0.0000973184.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ELLA na USD  $ +0.0012522476.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ELLA na USD  $ +0.0009668145932324718.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.16%
30 dní$ +0.0000973184+7.77%
60 dní$ +0.0012522476+99.92%
90 dní$ +0.0009668145932324718+337.54%

Co je ELLA (ELLA)

$ELLA is a unique project on the Solana blockchain, inspired by a rare blue merle French Bulldog.

$ELLA blends real-world charm with digital culture, aiming to create a loyal, community-driven ecosystem.

$ELLA is more than just a meme coin, $ELLA represents creativity, authenticity, and long-term vision—led by a proven team committed to building something meaningful, fun, and lasting in the crypto world and beyond.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny ELLA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ELLA (ELLA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ELLA (ELLA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ELLA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ELLA!

ELLA na místní měny

Tokenomika pro ELLA (ELLA)

Pochopení tokenomiky ELLA (ELLA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ELLA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ELLA (ELLA)

Jakou hodnotu má dnes ELLA (ELLA)?
Aktuální cena ELLA v USD je 0.00125324 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ELLA v USD?
Aktuální cena ELLA v USD je $ 0.00125324. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ELLA?
Tržní kapitalizace ELLA je $ 1.25M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ELLA v oběhu?
Objem ELLA v oběhu je 999.96M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ELLA?
ELLA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00136588 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ELLA?
ELLA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ELLA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ELLA je -- USD.
Dosáhne ELLA letos vyšší ceny?
ELLA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenELLA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:54:19 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

