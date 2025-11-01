BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Eggle Energy je 0.0342712 USD. Sledujte aktualizace cen ENG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ENG.

Logo Eggle Energy

Eggle Energy Cena (ENG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ENG na USD

$0.0342712
$0.0342712$0.0342712
-1.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Eggle Energy (ENG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:54:04 (UTC+8)

Informace o ceně Eggle Energy (ENG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03374492
$ 0.03374492$ 0.03374492
Nejnižší za 24 h
$ 0.03526018
$ 0.03526018$ 0.03526018
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03374492
$ 0.03374492$ 0.03374492

$ 0.03526018
$ 0.03526018$ 0.03526018

$ 0.04452341
$ 0.04452341$ 0.04452341

$ 0.0318392
$ 0.0318392$ 0.0318392

+0.34%

-1.39%

-3.44%

-3.44%

Cena Eggle Energy (ENG) v reálném čase je $0.0342712. Za posledních 24 hodin se ENG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03374492 do maxima $ 0.03526018, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ENG v historii je $ 0.04452341, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0318392.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ENG se za poslední hodinu změnila o +0.34%, za 24 hodin o -1.39% a za posledních 7 dní o -3.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Eggle Energy (ENG)

$ 20.62M
$ 20.62M$ 20.62M

--
----

$ 23.87M
$ 23.87M$ 23.87M

602.25M
602.25M 602.25M

697,247,996.2257041
697,247,996.2257041 697,247,996.2257041

Aktuální tržní kapitalizace Eggle Energy je $ 20.62M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ENG je 602.25M, přičemž celková zásoba je 697247996.2257041. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 23.87M.

Historie cen v USD pro Eggle Energy (ENG)

Během dnešního dne byla změna ceny Eggle Energy na USD  $ -0.00048585086836328.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Eggle Energy na USD  $ -0.0044417291.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Eggle Energy na USD  $ -0.0040263622.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Eggle Energy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00048585086836328-1.39%
30 dní$ -0.0044417291-12.96%
60 dní$ -0.0040263622-11.74%
90 dní$ 0--

Co je Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Eggle Energy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Eggle Energy (ENG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Eggle Energy (ENG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Eggle Energy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Eggle Energy!

ENG na místní měny

Tokenomika pro Eggle Energy (ENG)

Pochopení tokenomiky Eggle Energy (ENG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ENG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Eggle Energy (ENG)

Jakou hodnotu má dnes Eggle Energy (ENG)?
Aktuální cena ENG v USD je 0.0342712 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ENG v USD?
Aktuální cena ENG v USD je $ 0.0342712. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Eggle Energy?
Tržní kapitalizace ENG je $ 20.62M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ENG v oběhu?
Objem ENG v oběhu je 602.25M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ENG?
ENG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04452341 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ENG?
ENG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0318392 USD.
Jaký je objem obchodování ENG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ENG je -- USD.
Dosáhne ENG letos vyšší ceny?
ENG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenENG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:54:04 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Eggle Energy (ENG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

