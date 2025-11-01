BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Edu3Games je 0.01418918 USD. Sledujte aktualizace cen EGN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EGN.Dnešní aktuální cena Edu3Games je 0.01418918 USD. Sledujte aktualizace cen EGN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EGN.

Více informací o EGN

Informace o ceně EGN

Co je to EGN

Oficiální webové stránky EGN

Tokenomika pro EGN

Předpověď cen EGN

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Edu3Games

Edu3Games Cena (EGN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 EGN na USD

$0.0141884
$0.0141884$0.0141884
+0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Edu3Games (EGN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:53:57 (UTC+8)

Informace o ceně Edu3Games (EGN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01382121
$ 0.01382121$ 0.01382121
Nejnižší za 24 h
$ 0.01473027
$ 0.01473027$ 0.01473027
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01382121
$ 0.01382121$ 0.01382121

$ 0.01473027
$ 0.01473027$ 0.01473027

$ 0.04242631
$ 0.04242631$ 0.04242631

$ 0.01382121
$ 0.01382121$ 0.01382121

+0.06%

+0.97%

-7.34%

-7.34%

Cena Edu3Games (EGN) v reálném čase je $0.01418918. Za posledních 24 hodin se EGN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01382121 do maxima $ 0.01473027, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EGN v historii je $ 0.04242631, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01382121.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EGN se za poslední hodinu změnila o +0.06%, za 24 hodin o +0.97% a za posledních 7 dní o -7.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Edu3Games (EGN)

$ 14.19M
$ 14.19M$ 14.19M

--
----

$ 14.19M
$ 14.19M$ 14.19M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,798.335335
999,999,798.335335 999,999,798.335335

Aktuální tržní kapitalizace Edu3Games je $ 14.19M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EGN je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999798.335335. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.19M.

Historie cen v USD pro Edu3Games (EGN)

Během dnešního dne byla změna ceny Edu3Games na USD  $ +0.00013601.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Edu3Games na USD  $ -0.0047802751.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Edu3Games na USD  $ -0.0054776932.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Edu3Games na USD  $ -0.02359234682319011.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00013601+0.97%
30 dní$ -0.0047802751-33.68%
60 dní$ -0.0054776932-38.60%
90 dní$ -0.02359234682319011-62.44%

Co je Edu3Games (EGN)

Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Edu3Games (EGN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Edu3Games (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Edu3Games (EGN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Edu3Games (EGN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Edu3Games.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Edu3Games!

EGN na místní měny

Tokenomika pro Edu3Games (EGN)

Pochopení tokenomiky Edu3Games (EGN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EGN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Edu3Games (EGN)

Jakou hodnotu má dnes Edu3Games (EGN)?
Aktuální cena EGN v USD je 0.01418918 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EGN v USD?
Aktuální cena EGN v USD je $ 0.01418918. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Edu3Games?
Tržní kapitalizace EGN je $ 14.19M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EGN v oběhu?
Objem EGN v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EGN?
EGN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04242631 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EGN?
EGN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01382121 USD.
Jaký je objem obchodování EGN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EGN je -- USD.
Dosáhne EGN letos vyšší ceny?
EGN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEGN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:53:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Edu3Games (EGN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,239.39
$110,239.39$110,239.39

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.80
$3,878.80$3,878.80

+0.46%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02279
$0.02279$0.02279

-29.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.80
$3,878.80$3,878.80

+0.46%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,239.39
$110,239.39$110,239.39

+0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5117
$2.5117$2.5117

-0.48%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.64
$1,087.64$1,087.64

+0.30%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.32210
$1.32210$1.32210

+6,510.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.32210
$1.32210$1.32210

+6,510.50%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000323
$0.000323$0.000323

+61.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0036000
$0.0036000$0.0036000

+83.48%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.847
$19.847$19.847

+54.28%