Trhy
Dnešní aktuální cena Duelmasters je 0.00012295 USD. Sledujte aktualizace cen DM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DM.

Logo Duelmasters

Duelmasters Cena (DM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DM na USD

$0.00012295
+7.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Duelmasters (DM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:33:32 (UTC+8)

Informace o ceně Duelmasters (DM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00011271
Nejnižší za 24 h
$ 0.00014459
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00011271
$ 0.00014459
$ 0.00055136
$ 0.0000152
+0.33%

+7.26%

+8.09%

+8.09%

Cena Duelmasters (DM) v reálném čase je $0.00012295. Za posledních 24 hodin se DM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00011271 do maxima $ 0.00014459, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DM v historii je $ 0.00055136, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000152.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DM se za poslední hodinu změnila o +0.33%, za 24 hodin o +7.26% a za posledních 7 dní o +8.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Duelmasters (DM)

$ 85.60K
--
$ 122.28K
699.99M
999,986,238.26372
Aktuální tržní kapitalizace Duelmasters je $ 85.60K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DM je 699.99M, přičemž celková zásoba je 999986238.26372. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 122.28K.

Historie cen v USD pro Duelmasters (DM)

Během dnešního dne byla změna ceny Duelmasters na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Duelmasters na USD  $ -0.0000517823.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Duelmasters na USD  $ +0.0005850298.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Duelmasters na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+7.26%
30 dní$ -0.0000517823-42.11%
60 dní$ +0.0005850298+475.83%
90 dní$ 0--

Co je Duelmasters (DM)

Duelmasters is a leading gaming platform designed for competitive players to monetize their gaming skills in top titles such as Fortnite, PUBG, FC25, and many others. What sets Duelmasters apart is the ability for users to place Staking bets on their favorite streamers, earning real rewards simply by watching and supporting them. This creates a dynamic, interactive experience that brings fans closer to the action. The official token powering the platform is DMT, enabling seamless transactions and unlocking exclusive features. Join the revolution and be part of the future of gaming and esports!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Duelmasters (DM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Duelmasters (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Duelmasters (DM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Duelmasters (DM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Duelmasters.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Duelmasters!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Duelmasters (DM)

Jakou hodnotu má dnes Duelmasters (DM)?
Aktuální cena DM v USD je 0.00012295 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DM v USD?
Aktuální cena DM v USD je $ 0.00012295. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Duelmasters?
Tržní kapitalizace DM je $ 85.60K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DM v oběhu?
Objem DM v oběhu je 699.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DM?
DM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00055136 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DM?
DM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000152 USD.
Jaký je objem obchodování DM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DM je -- USD.
Dosáhne DM letos vyšší ceny?
DM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:33:32 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

