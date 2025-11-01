BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DRESSdio je 0.0429226 USD. Sledujte aktualizace cen DRESS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DRESS.

Více informací o DRESS

Informace o ceně DRESS

Co je to DRESS

Bílá kniha pro DRESS

Oficiální webové stránky DRESS

Tokenomika pro DRESS

Předpověď cen DRESS

Logo DRESSdio

DRESSdio Cena (DRESS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DRESS na USD

$0.04291326
$0.04291326
+22.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny DRESSdio (DRESS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:53:33 (UTC+8)

Informace o ceně DRESSdio (DRESS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03490115
$ 0.03490115
Nejnižší za 24 h
$ 0.04359872
$ 0.04359872
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03490115
$ 0.03490115

$ 0.04359872
$ 0.04359872

$ 0.152477
$ 0.152477

$ 0.03099864
$ 0.03099864

-0.85%

+22.98%

-23.14%

-23.14%

Cena DRESSdio (DRESS) v reálném čase je $0.0429226. Za posledních 24 hodin se DRESS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03490115 do maxima $ 0.04359872, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DRESS v historii je $ 0.152477, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03099864.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DRESS se za poslední hodinu změnila o -0.85%, za 24 hodin o +22.98% a za posledních 7 dní o -23.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DRESSdio (DRESS)

$ 15.13M
$ 15.13M

--
--

$ 85.83M
$ 85.83M

352.68M
352.68M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace DRESSdio je $ 15.13M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DRESS je 352.68M, přičemž celková zásoba je 2000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 85.83M.

Historie cen v USD pro DRESSdio (DRESS)

Během dnešního dne byla změna ceny DRESSdio na USD  $ +0.00802146.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DRESSdio na USD  $ -0.0286627551.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DRESSdio na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DRESSdio na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00802146+22.98%
30 dní$ -0.0286627551-66.77%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je DRESSdio (DRESS)

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny DRESSdio (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DRESSdio (DRESS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DRESSdio (DRESS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DRESSdio.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DRESSdio!

DRESS na místní měny

Tokenomika pro DRESSdio (DRESS)

Pochopení tokenomiky DRESSdio (DRESS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DRESS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DRESSdio (DRESS)

Jakou hodnotu má dnes DRESSdio (DRESS)?
Aktuální cena DRESS v USD je 0.0429226 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DRESS v USD?
Aktuální cena DRESS v USD je $ 0.0429226. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DRESSdio?
Tržní kapitalizace DRESS je $ 15.13M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DRESS v oběhu?
Objem DRESS v oběhu je 352.68M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DRESS?
DRESS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.152477 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DRESS?
DRESS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.03099864 USD.
Jaký je objem obchodování DRESS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DRESS je -- USD.
Dosáhne DRESS letos vyšší ceny?
DRESS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDRESS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:53:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DRESSdio (DRESS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,232.17

$3,877.12

$0.02329

$186.42

$1.0003

$3,877.12

$110,232.17

$186.42

$2.5114

$1,087.57

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.32000

$1.32000

$0.0035700

$0.0042

$0.000320

$19.858

