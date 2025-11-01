BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Dreamsync je 0.00108132 USD. Sledujte aktualizace cen DREAM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DREAM.

Více informací o DREAM

Informace o ceně DREAM

Co je to DREAM

Oficiální webové stránky DREAM

Tokenomika pro DREAM

Předpověď cen DREAM

Logo Dreamsync

Dreamsync Cena (DREAM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DREAM na USD

$0.00108121
-1.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Dreamsync (DREAM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:53:26 (UTC+8)

Informace o ceně Dreamsync (DREAM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00107049
Nejnižší za 24 h
$ 0.00112536
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00107049
$ 0.00112536
$ 0.00437362
$ 0
-0.03%

-1.81%

-14.01%

-14.01%

Cena Dreamsync (DREAM) v reálném čase je $0.00108132. Za posledních 24 hodin se DREAM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00107049 do maxima $ 0.00112536, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DREAM v historii je $ 0.00437362, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DREAM se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o -1.81% a za posledních 7 dní o -14.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dreamsync (DREAM)

$ 1.08M
--
$ 1.08M
999.99M
999,992,998.692206
Aktuální tržní kapitalizace Dreamsync je $ 1.08M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DREAM je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999992998.692206. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.08M.

Historie cen v USD pro Dreamsync (DREAM)

Během dnešního dne byla změna ceny Dreamsync na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dreamsync na USD  $ -0.0004452880.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dreamsync na USD  $ -0.0004106546.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dreamsync na USD  $ +0.0007334074187716236.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.81%
30 dní$ -0.0004452880-41.18%
60 dní$ -0.0004106546-37.97%
90 dní$ +0.0007334074187716236+210.80%

Co je Dreamsync (DREAM)

Dreamsync is a multifaceted project that combines cryptocurrency, POV (point-of-view) content creation, and community engagement. It revolves around $DREAM, a cryptocurrency that funds a weekly challenge ecosystem and is designed to grow into a larger streaming platform. Every Monday, 1,000,000 $DREAM is donated on-site, and the process is transparently recorded and released to the public every Friday. Holders receive weekly missions and verified participants share in the token rewards, with additional prizes for top creators. Another 1,000,000 $DREAM is distributed weekly to holders based on tier. Dreamsync’s goal is to evolve into a Web3-native, first-person content platform powered entirely by community participation and transparent token flows.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Dreamsync (DREAM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Dreamsync (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dreamsync (DREAM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dreamsync (DREAM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dreamsync.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dreamsync!

DREAM na místní měny

Tokenomika pro Dreamsync (DREAM)

Pochopení tokenomiky Dreamsync (DREAM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DREAM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dreamsync (DREAM)

Jakou hodnotu má dnes Dreamsync (DREAM)?
Aktuální cena DREAM v USD je 0.00108132 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DREAM v USD?
Aktuální cena DREAM v USD je $ 0.00108132. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dreamsync?
Tržní kapitalizace DREAM je $ 1.08M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DREAM v oběhu?
Objem DREAM v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DREAM?
DREAM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00437362 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DREAM?
DREAM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DREAM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DREAM je -- USD.
Dosáhne DREAM letos vyšší ceny?
DREAM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDREAM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:53:26 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dreamsync (DREAM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

