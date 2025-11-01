BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Drawcast je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DRAW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DRAW.

Drawcast Cena (DRAW)

Aktuální cena 1 DRAW na USD

--
----
+0.30%1D
Graf aktuální ceny Drawcast (DRAW)
Informace o ceně Drawcast (DRAW) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.04%

+0.34%

+41.65%

+41.65%

Cena Drawcast (DRAW) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DRAW obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DRAW v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DRAW se za poslední hodinu změnila o -2.04%, za 24 hodin o +0.34% a za posledních 7 dní o +41.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Drawcast (DRAW)

$ 207.86K
$ 207.86K$ 207.86K

--
----

$ 207.86K
$ 207.86K$ 207.86K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Drawcast je $ 207.86K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DRAW je 100.00B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 207.86K.

Historie cen v USD pro Drawcast (DRAW)

Během dnešního dne byla změna ceny Drawcast na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Drawcast na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Drawcast na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Drawcast na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.34%
30 dní$ 0+28.83%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Drawcast (DRAW)

Drawcast is a fun and competitive social drawing game built on Farcaster and the Base app. With over 6,000 players already onboard, it has quickly risen to become one of the top-ranked apps in the Farcaster ecosystem. Players can challenge friends, share their creativity, and even earn rewards, making Drawcast not just a game but a growing community where art, fun, and onchain culture come together.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Drawcast (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Drawcast (DRAW) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Drawcast (DRAW) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Drawcast.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Drawcast!

DRAW na místní měny

Tokenomika pro Drawcast (DRAW)

Pochopení tokenomiky Drawcast (DRAW) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DRAW hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Drawcast (DRAW)

Jakou hodnotu má dnes Drawcast (DRAW)?
Aktuální cena DRAW v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DRAW v USD?
Aktuální cena DRAW v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Drawcast?
Tržní kapitalizace DRAW je $ 207.86K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DRAW v oběhu?
Objem DRAW v oběhu je 100.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DRAW?
DRAW dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DRAW?
DRAW dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DRAW?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DRAW je -- USD.
Dosáhne DRAW letos vyšší ceny?
DRAW může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDRAW, kde najdete podrobnější analýzu.
Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
