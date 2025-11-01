DOUBT Cena (DOUBT)
-1.35%
-3.12%
-7.89%
-7.89%
Cena DOUBT (DOUBT) v reálném čase je $0.00538443. Za posledních 24 hodin se DOUBT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00538442 do maxima $ 0.00576746, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOUBT v historii je $ 0.0090364, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00482898.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOUBT se za poslední hodinu změnila o -1.35%, za 24 hodin o -3.12% a za posledních 7 dní o -7.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace DOUBT je $ 5.14M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOUBT je 950.00M, přičemž celková zásoba je 950000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.14M.
Během dnešního dne byla změna ceny DOUBT na USD $ -0.000173877330105623.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DOUBT na USD $ -0.0003778475.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DOUBT na USD $ -0.0011346178.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DOUBT na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.000173877330105623
|-3.12%
|30 dní
|$ -0.0003778475
|-7.01%
|60 dní
|$ -0.0011346178
|-21.07%
|90 dní
|$ 0
|--
DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.
Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96
The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.
