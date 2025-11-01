BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DOUBT je 0.00538443 USD. Sledujte aktualizace cen DOUBT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOUBT.

Více informací o DOUBT

Informace o ceně DOUBT

Co je to DOUBT

Oficiální webové stránky DOUBT

Tokenomika pro DOUBT

Předpověď cen DOUBT

DOUBT Cena (DOUBT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOUBT na USD

$0.00540146
-2.70%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny DOUBT (DOUBT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:53:15 (UTC+8)

Informace o ceně DOUBT (DOUBT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00538442
Nejnižší za 24 h
$ 0.00576746
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00538442
$ 0.00576746
$ 0.0090364
$ 0.00482898
-1.35%

-3.12%

-7.89%

-7.89%

Cena DOUBT (DOUBT) v reálném čase je $0.00538443. Za posledních 24 hodin se DOUBT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00538442 do maxima $ 0.00576746, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOUBT v historii je $ 0.0090364, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00482898.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOUBT se za poslední hodinu změnila o -1.35%, za 24 hodin o -3.12% a za posledních 7 dní o -7.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DOUBT (DOUBT)

$ 5.14M
--
$ 5.14M
950.00M
950,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace DOUBT je $ 5.14M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOUBT je 950.00M, přičemž celková zásoba je 950000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.14M.

Historie cen v USD pro DOUBT (DOUBT)

Během dnešního dne byla změna ceny DOUBT na USD  $ -0.000173877330105623.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DOUBT na USD  $ -0.0003778475.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DOUBT na USD  $ -0.0011346178.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DOUBT na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000173877330105623-3.12%
30 dní$ -0.0003778475-7.01%
60 dní$ -0.0011346178-21.07%
90 dní$ 0--

Co je DOUBT (DOUBT)

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.

Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96

The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DOUBT (DOUBT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny DOUBT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DOUBT (DOUBT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DOUBT (DOUBT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DOUBT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DOUBT!

DOUBT na místní měny

Tokenomika pro DOUBT (DOUBT)

Pochopení tokenomiky DOUBT (DOUBT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOUBT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DOUBT (DOUBT)

Jakou hodnotu má dnes DOUBT (DOUBT)?
Aktuální cena DOUBT v USD je 0.00538443 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOUBT v USD?
Aktuální cena DOUBT v USD je $ 0.00538443. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DOUBT?
Tržní kapitalizace DOUBT je $ 5.14M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOUBT v oběhu?
Objem DOUBT v oběhu je 950.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOUBT?
DOUBT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0090364 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOUBT?
DOUBT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00482898 USD.
Jaký je objem obchodování DOUBT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOUBT je -- USD.
Dosáhne DOUBT letos vyšší ceny?
DOUBT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOUBT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se DOUBT (DOUBT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

