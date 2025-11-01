BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Dolphin je 0.01975419 USD. Sledujte aktualizace cen DPHN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DPHN.

Více informací o DPHN

Informace o ceně DPHN

Co je to DPHN

Bílá kniha pro DPHN

Oficiální webové stránky DPHN

Tokenomika pro DPHN

Předpověď cen DPHN

Dolphin Cena (DPHN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DPHN na USD

$0.01975419
+0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Dolphin (DPHN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:42:16 (UTC+8)

Informace o ceně Dolphin (DPHN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01961453
Nejnižší za 24 h
$ 0.01987231
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01961453
$ 0.01987231
$ 0.02226817
$ 0.01112509
--

+0.63%

-1.03%

-1.03%

Cena Dolphin (DPHN) v reálném čase je $0.01975419. Za posledních 24 hodin se DPHN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01961453 do maxima $ 0.01987231, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DPHN v historii je $ 0.02226817, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01112509.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DPHN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.63% a za posledních 7 dní o -1.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dolphin (DPHN)

$ 9.84M
--
$ 19.75M
497.97M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Dolphin je $ 9.84M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DPHN je 497.97M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.75M.

Historie cen v USD pro Dolphin (DPHN)

Během dnešního dne byla změna ceny Dolphin na USD  $ +0.00012305.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dolphin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dolphin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dolphin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00012305+0.63%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Dolphin (DPHN)

Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference.

Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network.

The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network.

By processing a portion of the network’s requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU.

The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Dolphin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dolphin (DPHN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dolphin (DPHN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dolphin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dolphin!

DPHN na místní měny

Tokenomika pro Dolphin (DPHN)

Pochopení tokenomiky Dolphin (DPHN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DPHN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dolphin (DPHN)

Jakou hodnotu má dnes Dolphin (DPHN)?
Aktuální cena DPHN v USD je 0.01975419 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DPHN v USD?
Aktuální cena DPHN v USD je $ 0.01975419. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dolphin?
Tržní kapitalizace DPHN je $ 9.84M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DPHN v oběhu?
Objem DPHN v oběhu je 497.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DPHN?
DPHN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02226817 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DPHN?
DPHN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01112509 USD.
Jaký je objem obchodování DPHN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DPHN je -- USD.
Dosáhne DPHN letos vyšší ceny?
DPHN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDPHN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:42:16 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dolphin (DPHN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

