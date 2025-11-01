BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Dollar Cost Average je 0.00075763 USD. Sledujte aktualizace cen DCA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DCA.Dnešní aktuální cena Dollar Cost Average je 0.00075763 USD. Sledujte aktualizace cen DCA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DCA.

Více informací o DCA

Informace o ceně DCA

Co je to DCA

Oficiální webové stránky DCA

Tokenomika pro DCA

Předpověď cen DCA

Logo Dollar Cost Average

Dollar Cost Average Cena (DCA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DCA na USD

$0.00075762
$0.00075762$0.00075762
-5.80%1D
USD
Graf aktuální ceny Dollar Cost Average (DCA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:52:51 (UTC+8)

Informace o ceně Dollar Cost Average (DCA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00075286
$ 0.00075286$ 0.00075286
Nejnižší za 24 h
$ 0.00081812
$ 0.00081812$ 0.00081812
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00075286
$ 0.00075286$ 0.00075286

$ 0.00081812
$ 0.00081812$ 0.00081812

$ 0.00301457
$ 0.00301457$ 0.00301457

$ 0.0003616
$ 0.0003616$ 0.0003616

+0.04%

-5.43%

-5.53%

-5.53%

Cena Dollar Cost Average (DCA) v reálném čase je $0.00075763. Za posledních 24 hodin se DCA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00075286 do maxima $ 0.00081812, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DCA v historii je $ 0.00301457, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0003616.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DCA se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o -5.43% a za posledních 7 dní o -5.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dollar Cost Average (DCA)

$ 754.44K
$ 754.44K$ 754.44K

--
----

$ 754.44K
$ 754.44K$ 754.44K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,928.270081
999,990,928.270081 999,990,928.270081

Aktuální tržní kapitalizace Dollar Cost Average je $ 754.44K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DCA je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999990928.270081. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 754.44K.

Historie cen v USD pro Dollar Cost Average (DCA)

Během dnešního dne byla změna ceny Dollar Cost Average na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dollar Cost Average na USD  $ -0.0002608451.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dollar Cost Average na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dollar Cost Average na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-5.43%
30 dní$ -0.0002608451-34.42%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

Zdroj Dollar Cost Average (DCA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Dollar Cost Average (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dollar Cost Average (DCA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dollar Cost Average (DCA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dollar Cost Average.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dollar Cost Average!

DCA na místní měny

Tokenomika pro Dollar Cost Average (DCA)

Pochopení tokenomiky Dollar Cost Average (DCA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DCA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dollar Cost Average (DCA)

Jakou hodnotu má dnes Dollar Cost Average (DCA)?
Aktuální cena DCA v USD je 0.00075763 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DCA v USD?
Aktuální cena DCA v USD je $ 0.00075763. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dollar Cost Average?
Tržní kapitalizace DCA je $ 754.44K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DCA v oběhu?
Objem DCA v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DCA?
DCA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00301457 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DCA?
DCA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0003616 USD.
Jaký je objem obchodování DCA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DCA je -- USD.
Dosáhne DCA letos vyšší ceny?
DCA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDCA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:52:51 (UTC+8)

