Dollar Cost Average Cena (DCA)
+0.04%
-5.43%
-5.53%
-5.53%
Cena Dollar Cost Average (DCA) v reálném čase je $0.00075763. Za posledních 24 hodin se DCA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00075286 do maxima $ 0.00081812, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DCA v historii je $ 0.00301457, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0003616.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DCA se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o -5.43% a za posledních 7 dní o -5.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Dollar Cost Average je $ 754.44K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DCA je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999990928.270081. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 754.44K.
Během dnešního dne byla změna ceny Dollar Cost Average na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dollar Cost Average na USD $ -0.0002608451.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dollar Cost Average na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dollar Cost Average na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-5.43%
|30 dní
|$ -0.0002608451
|-34.42%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
Pochopení tokenomiky Dollar Cost Average (DCA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DCA hned teď!
