Dnešní aktuální cena Doll Face je 0.0001766 USD. Sledujte aktualizace cen DOLL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOLL.

Logo Doll Face

Doll Face Cena (DOLL)

Zalistování zrušeno

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Cena Doll Face (DOLL) v reálném čase je $0.0001766. Za posledních 24 hodin se DOLL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00017031 do maxima $ 0.00017683, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOLL v historii je $ 0.00248624, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00015216.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOLL se za poslední hodinu změnila o -0.13%, za 24 hodin o +3.30% a za posledních 7 dní o -4.66%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Doll Face je $ 17.66K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOLL je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.66K.

Historie cen v USD pro Doll Face (DOLL)

Během dnešního dne byla změna ceny Doll Face na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Doll Face na USD  $ -0.0001075413.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Doll Face na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Doll Face na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.30%
30 dní$ -0.0001075413-60.89%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Doll Face (DOLL)

$DOLL is a fun Ethereum memecoin honoring Doll Face, Matt Furie’s unique character.

It has no traditional utility but exists purely for memes, jokes, creative expression, social fun, and online entertainment. Trade it, collect it, or enjoy the laughs. $DOLL brings together a global community that celebrates humor, creativity, internet culture, and sharing memes with everyone.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Doll Face (DOLL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Doll Face (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Doll Face (DOLL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Doll Face (DOLL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Doll Face.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Doll Face!

DOLL na místní měny

Tokenomika pro Doll Face (DOLL)

Pochopení tokenomiky Doll Face (DOLL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOLL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Doll Face (DOLL)

Jakou hodnotu má dnes Doll Face (DOLL)?
Aktuální cena DOLL v USD je 0.0001766 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOLL v USD?
Aktuální cena DOLL v USD je $ 0.0001766. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Doll Face?
Tržní kapitalizace DOLL je $ 17.66K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOLL v oběhu?
Objem DOLL v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOLL?
DOLL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00248624 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOLL?
DOLL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00015216 USD.
Jaký je objem obchodování DOLL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOLL je -- USD.
Dosáhne DOLL letos vyšší ceny?
DOLL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOLL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Doll Face (DOLL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

