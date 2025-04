Co je DOJO (DOJO)

DOJO is a decentralized currency based on the Huobi ecological chain. 30% of smart contracts are transferred to black hole addresses, 17% are continuously burned, and 5% are added to the MDEX fund pool to provide liquidity. Currently, DOJO is completely driven by the DOJO community built by currency holders. development of. The origin and significance of DOJO: The origin of DOJO is derived from a group of TESLA enthusiasts. The TESLA neural network training computer DOJO will change the way of data processing in the future. So far, it is impossible to find any effective information about the founder.

