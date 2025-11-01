BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DOGSHIT je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DOGSHIT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOGSHIT.

Více informací o DOGSHIT

Informace o ceně DOGSHIT

Co je to DOGSHIT

Oficiální webové stránky DOGSHIT

Tokenomika pro DOGSHIT

Předpověď cen DOGSHIT

DOGSHIT Cena (DOGSHIT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOGSHIT na USD

$0.00026887
+5.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny DOGSHIT (DOGSHIT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:52:44 (UTC+8)

Informace o ceně DOGSHIT (DOGSHIT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.48%

+5.58%

-5.88%

-5.88%

Cena DOGSHIT (DOGSHIT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DOGSHIT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOGSHIT v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOGSHIT se za poslední hodinu změnila o -0.48%, za 24 hodin o +5.58% a za posledních 7 dní o -5.88%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DOGSHIT (DOGSHIT)

$ 16.22M
--
$ 16.22M
60.34B
60,338,693,367.6
Aktuální tržní kapitalizace DOGSHIT je $ 16.22M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOGSHIT je 60.34B, přičemž celková zásoba je 60338693367.6. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.22M.

Historie cen v USD pro DOGSHIT (DOGSHIT)

Během dnešního dne byla změna ceny DOGSHIT na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DOGSHIT na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DOGSHIT na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DOGSHIT na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+5.58%
30 dní$ 0-18.63%
60 dní$ 0+376.38%
90 dní$ 0--

Co je DOGSHIT (DOGSHIT)

Dogshit is a community-driven meme coin that aims to unite the meme coin community through humor and inclusiveness, fostering a vibrant and inclusive digital asset ecosystem. Its core purpose is to connect global cryptocurrency enthusiasts and foster community interaction and collaboration through the shared meme culture and decentralized spirit. Dogshit's functions include serving as a medium of exchange, supporting community events, and driving virality through social media platforms such as Twitter and Telegram. Its practicality lies in its low-barrier-to-entry participation mechanism, attracting both novice and experienced investors, and fostering user engagement through community activities such as meme creation competitions and charitable donations. While lacking the complexities of traditional blockchains, Dogshit leverages existing blockchains such as X-Layer for transactions, ensuring security and scalability. Through transparent community governance and regular events, the project incentivizes user participation and aims to become a fun and sustainable community symbol in the meme coin space.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DOGSHIT (DOGSHIT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny DOGSHIT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DOGSHIT (DOGSHIT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DOGSHIT (DOGSHIT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DOGSHIT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DOGSHIT!

DOGSHIT na místní měny

Tokenomika pro DOGSHIT (DOGSHIT)

Pochopení tokenomiky DOGSHIT (DOGSHIT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOGSHIT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DOGSHIT (DOGSHIT)

Jakou hodnotu má dnes DOGSHIT (DOGSHIT)?
Aktuální cena DOGSHIT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOGSHIT v USD?
Aktuální cena DOGSHIT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DOGSHIT?
Tržní kapitalizace DOGSHIT je $ 16.22M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOGSHIT v oběhu?
Objem DOGSHIT v oběhu je 60.34B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOGSHIT?
DOGSHIT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOGSHIT?
DOGSHIT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DOGSHIT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOGSHIT je -- USD.
Dosáhne DOGSHIT letos vyšší ceny?
DOGSHIT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOGSHIT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:52:44 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DOGSHIT (DOGSHIT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

