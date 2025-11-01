BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DogKing On XLayer je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DOGKING v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOGKING.Dnešní aktuální cena DogKing On XLayer je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DOGKING v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOGKING.

Více informací o DOGKING

Informace o ceně DOGKING

Co je to DOGKING

Bílá kniha pro DOGKING

Oficiální webové stránky DOGKING

Tokenomika pro DOGKING

Předpověď cen DOGKING

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo DogKing On XLayer

DogKing On XLayer Cena (DOGKING)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOGKING na USD

--
----
-2.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny DogKing On XLayer (DOGKING)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:42:03 (UTC+8)

Informace o ceně DogKing On XLayer (DOGKING) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.55%

-16.32%

-16.32%

Cena DogKing On XLayer (DOGKING) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DOGKING obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOGKING v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOGKING se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -2.55% a za posledních 7 dní o -16.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DogKing On XLayer (DOGKING)

$ 13.11K
$ 13.11K$ 13.11K

--
----

$ 13.11K
$ 13.11K$ 13.11K

210.00B
210.00B 210.00B

210,000,000,000.0
210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace DogKing On XLayer je $ 13.11K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOGKING je 210.00B, přičemž celková zásoba je 210000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.11K.

Historie cen v USD pro DogKing On XLayer (DOGKING)

Během dnešního dne byla změna ceny DogKing On XLayer na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DogKing On XLayer na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DogKing On XLayer na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DogKing On XLayer na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.55%
30 dní$ 0-64.31%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je DogKing On XLayer (DOGKING)

DogKing is the ultimate meme revolution on OKX’s XLayer chain, blending the spirit of Doge culture with the power of cutting-edge blockchain tech. Born from the creativity of meme enthusiasts and crypto pioneers, DogKing has quickly grown into a global community movement centered on fun, inclusivity, and financial empowerment. With its bold personality and loyal following, DogKing isn’t just another meme token—it’s the crown jewel of the XLayer meme storm, uniting DOG lovers across chains and setting the stage for a new era of community-driven crypto culture.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DogKing On XLayer (DOGKING)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny DogKing On XLayer (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DogKing On XLayer (DOGKING) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DogKing On XLayer (DOGKING) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DogKing On XLayer.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DogKing On XLayer!

DOGKING na místní měny

Tokenomika pro DogKing On XLayer (DOGKING)

Pochopení tokenomiky DogKing On XLayer (DOGKING) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOGKING hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DogKing On XLayer (DOGKING)

Jakou hodnotu má dnes DogKing On XLayer (DOGKING)?
Aktuální cena DOGKING v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOGKING v USD?
Aktuální cena DOGKING v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DogKing On XLayer?
Tržní kapitalizace DOGKING je $ 13.11K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOGKING v oběhu?
Objem DOGKING v oběhu je 210.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOGKING?
DOGKING dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOGKING?
DOGKING dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DOGKING?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOGKING je -- USD.
Dosáhne DOGKING letos vyšší ceny?
DOGKING může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOGKING, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:42:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DogKing On XLayer (DOGKING)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

