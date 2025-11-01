BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DogeX je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DOGEX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOGEX.

Více informací o DOGEX

Informace o ceně DOGEX

Co je to DOGEX

Oficiální webové stránky DOGEX

Tokenomika pro DOGEX

Předpověď cen DOGEX

DogeX Cena (DOGEX)

Aktuální cena 1 DOGEX na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny DogeX (DOGEX)
Informace o ceně DogeX (DOGEX) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena DogeX (DOGEX) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DOGEX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOGEX v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOGEX se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +1.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DogeX (DOGEX)

Aktuální tržní kapitalizace DogeX je $ 5.58K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOGEX je 999.40M, přičemž celková zásoba je 999403650.419252. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.58K.

Historie cen v USD pro DogeX (DOGEX)

Během dnešního dne byla změna ceny DogeX na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DogeX na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DogeX na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DogeX na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-4.91%
60 dní$ 0-11.74%
90 dní$ 0--

Co je DogeX (DOGEX)

DogeX is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Its purpose is to build a viral ecosystem centred around humour, collaboration, and the cultural appeal of Dogecoin-inspired memes. The project focuses on creating engaging artwork, fostering a vibrant online community, and leveraging strategic partnerships to gain traction in the meme coin space. DogeX aims to provide a platform where fun meets innovation, empowering its community with growth opportunities while riding the wave of meme culture.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DogeX (DOGEX)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny DogeX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DogeX (DOGEX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DogeX (DOGEX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DogeX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DogeX!

DOGEX na místní měny

Tokenomika pro DogeX (DOGEX)

Pochopení tokenomiky DogeX (DOGEX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOGEX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DogeX (DOGEX)

Jakou hodnotu má dnes DogeX (DOGEX)?
Aktuální cena DOGEX v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOGEX v USD?
Aktuální cena DOGEX v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DogeX?
Tržní kapitalizace DOGEX je $ 5.58K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOGEX v oběhu?
Objem DOGEX v oběhu je 999.40M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOGEX?
DOGEX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOGEX?
DOGEX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DOGEX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOGEX je -- USD.
Dosáhne DOGEX letos vyšší ceny?
DOGEX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOGEX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se DogeX (DOGEX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

