Dnešní aktuální cena Dogenarii coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DOGENARII v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOGENARII.

Více informací o DOGENARII

Informace o ceně DOGENARII

Co je to DOGENARII

Oficiální webové stránky DOGENARII

Tokenomika pro DOGENARII

Předpověď cen DOGENARII

Logo Dogenarii coin

Dogenarii coin Cena (DOGENARII)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOGENARII na USD

--
----
-2.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Dogenarii coin (DOGENARII)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:41:35 (UTC+8)

Informace o ceně Dogenarii coin (DOGENARII) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-2.27%

+18.20%

+18.20%

Cena Dogenarii coin (DOGENARII) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DOGENARII obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOGENARII v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOGENARII se za poslední hodinu změnila o -0.48%, za 24 hodin o -2.27% a za posledních 7 dní o +18.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dogenarii coin (DOGENARII)

$ 26.04K
$ 26.04K$ 26.04K

--
----

$ 26.04K
$ 26.04K$ 26.04K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Dogenarii coin je $ 26.04K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOGENARII je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 26.04K.

Historie cen v USD pro Dogenarii coin (DOGENARII)

Během dnešního dne byla změna ceny Dogenarii coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dogenarii coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dogenarii coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dogenarii coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.27%
30 dní$ 0-27.72%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Dogenarii coin (DOGENARII)

DOGENARII is a community-driven meme token built for fun, culture, and innovation. Backed by a passionate CTO-led team, DOGENARII blends humor with blockchain technology, creating a unique space in the meme coin universe. Inspired by internet culture and fueled by community spirit, DOGENARII aims to grow through transparency, creativity, and decentralized engagement. With no pre-sale or hidden agendas, it's built for the people, by the people — a true meme token for the next generation of crypto enthusiasts.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Dogenarii coin (DOGENARII)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Dogenarii coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dogenarii coin (DOGENARII) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dogenarii coin (DOGENARII) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dogenarii coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dogenarii coin!

DOGENARII na místní měny

Tokenomika pro Dogenarii coin (DOGENARII)

Pochopení tokenomiky Dogenarii coin (DOGENARII) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOGENARII hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dogenarii coin (DOGENARII)

Jakou hodnotu má dnes Dogenarii coin (DOGENARII)?
Aktuální cena DOGENARII v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOGENARII v USD?
Aktuální cena DOGENARII v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dogenarii coin?
Tržní kapitalizace DOGENARII je $ 26.04K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOGENARII v oběhu?
Objem DOGENARII v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOGENARII?
DOGENARII dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOGENARII?
DOGENARII dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DOGENARII?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOGENARII je -- USD.
Dosáhne DOGENARII letos vyšší ceny?
DOGENARII může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOGENARII, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:41:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dogenarii coin (DOGENARII)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

