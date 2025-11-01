BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DoctorX je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DRX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DRX.

DoctorX Cena (DRX)

Zalistování zrušeno

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:32:09 (UTC+8)

Informace o ceně DoctorX (DRX) (USD)

Cena DoctorX (DRX) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DRX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DRX v historii je $ 0.00007801, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DRX se za poslední hodinu změnila o -0.54%, za 24 hodin o +3.87% a za posledních 7 dní o -7.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace DoctorX je $ 186.11K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DRX je 203.12B, přičemž celková zásoba je 203118765429.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 186.11K.

Co je DoctorX (DRX)

DoctorX is a meme-powered digital ecosystem built on the MultiversX blockchain, designed to combine humor, gamification, and utility. The $DRX token fuels the platform, enabling activities such as meme betting, decentralized gaming, and rewards within partner platforms. Its purpose is to provide users with a seamless and engaging way to earn, interact, and transact in a dynamic Web3 environment. Bringing more people on to the blockchain and growing organically.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny DoctorX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DoctorX (DRX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DoctorX (DRX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DoctorX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DoctorX!

Tokenomika pro DoctorX (DRX)

Pochopení tokenomiky DoctorX (DRX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DRX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DoctorX (DRX)

Jakou hodnotu má dnes DoctorX (DRX)?
Aktuální cena DRX v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DRX v USD?
Aktuální cena DRX v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DoctorX?
Tržní kapitalizace DRX je $ 186.11K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DRX v oběhu?
Objem DRX v oběhu je 203.12B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DRX?
DRX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00007801 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DRX?
DRX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DRX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DRX je -- USD.
Dosáhne DRX letos vyšší ceny?
DRX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDRX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:32:09 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

