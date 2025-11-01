BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Doctor Mutant je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DRMUTANT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DRMUTANT.

Logo Doctor Mutant

Doctor Mutant Cena (DRMUTANT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DRMUTANT na USD

--
----
+28.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Doctor Mutant (DRMUTANT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:32:02 (UTC+8)

Informace o ceně Doctor Mutant (DRMUTANT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00232529
$ 0.00232529$ 0.00232529

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+28.36%

+13.08%

+13.08%

Cena Doctor Mutant (DRMUTANT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DRMUTANT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DRMUTANT v historii je $ 0.00232529, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DRMUTANT se za poslední hodinu změnila o -0.01%, za 24 hodin o +28.36% a za posledních 7 dní o +13.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Doctor Mutant (DRMUTANT)

$ 51.16K
$ 51.16K$ 51.16K

--
----

$ 51.16K
$ 51.16K$ 51.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Doctor Mutant je $ 51.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DRMUTANT je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 51.16K.

Historie cen v USD pro Doctor Mutant (DRMUTANT)

Během dnešního dne byla změna ceny Doctor Mutant na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Doctor Mutant na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Doctor Mutant na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Doctor Mutant na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+28.36%
30 dní$ 0-27.93%
60 dní$ 0-66.14%
90 dní$ 0--

Co je Doctor Mutant (DRMUTANT)

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog.

Featured in Furie’s latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn’t just another coin—it’s a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force.

Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project.

The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality.

Think of it as Pepe’s weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Doctor Mutant (DRMUTANT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Doctor Mutant (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Doctor Mutant (DRMUTANT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Doctor Mutant (DRMUTANT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Doctor Mutant.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Doctor Mutant!

DRMUTANT na místní měny

Tokenomika pro Doctor Mutant (DRMUTANT)

Pochopení tokenomiky Doctor Mutant (DRMUTANT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DRMUTANT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Doctor Mutant (DRMUTANT)

Jakou hodnotu má dnes Doctor Mutant (DRMUTANT)?
Aktuální cena DRMUTANT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DRMUTANT v USD?
Aktuální cena DRMUTANT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Doctor Mutant?
Tržní kapitalizace DRMUTANT je $ 51.16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DRMUTANT v oběhu?
Objem DRMUTANT v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DRMUTANT?
DRMUTANT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00232529 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DRMUTANT?
DRMUTANT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DRMUTANT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DRMUTANT je -- USD.
Dosáhne DRMUTANT letos vyšší ceny?
DRMUTANT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDRMUTANT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:32:02 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

