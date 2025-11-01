BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Digital Slop je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SLOP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SLOP.

Více informací o SLOP

Informace o ceně SLOP

Co je to SLOP

Oficiální webové stránky SLOP

Tokenomika pro SLOP

Předpověď cen SLOP

Digital Slop Cena (SLOP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SLOP na USD

--
----
-7.30%1D
USD
Graf aktuální ceny Digital Slop (SLOP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:40:58 (UTC+8)

Informace o ceně Digital Slop (SLOP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-7.36%

-6.05%

-6.05%

Cena Digital Slop (SLOP) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SLOP obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SLOP v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SLOP se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -7.36% a za posledních 7 dní o -6.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Digital Slop (SLOP)

$ 20.09K
$ 20.09K$ 20.09K

--
----

$ 20.09K
$ 20.09K$ 20.09K

999.47M
999.47M 999.47M

999,474,944.286127
999,474,944.286127 999,474,944.286127

Aktuální tržní kapitalizace Digital Slop je $ 20.09K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SLOP je 999.47M, přičemž celková zásoba je 999474944.286127. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.09K.

Historie cen v USD pro Digital Slop (SLOP)

Během dnešního dne byla změna ceny Digital Slop na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Digital Slop na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Digital Slop na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Digital Slop na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-7.36%
30 dní$ 0-22.24%
60 dní$ 0-62.20%
90 dní$ 0--

Co je Digital Slop (SLOP)

Digital Slop is a cultural meme project that celebrates everything raw, chaotic, and hilarious about the internet. It’s a token with no filter, no fake mission, and no interest in impressing anyone. Instead, it rides the unhinged energy of viral moments, community-driven slop rituals, and loud, messy engagement. Built for people who find beauty in digital noise, Digital Slop is meme culture at its most authentic and chaotic.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Digital Slop (SLOP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Digital Slop (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Digital Slop (SLOP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Digital Slop (SLOP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Digital Slop.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Digital Slop!

SLOP na místní měny

Tokenomika pro Digital Slop (SLOP)

Pochopení tokenomiky Digital Slop (SLOP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SLOP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Digital Slop (SLOP)

Jakou hodnotu má dnes Digital Slop (SLOP)?
Aktuální cena SLOP v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SLOP v USD?
Aktuální cena SLOP v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Digital Slop?
Tržní kapitalizace SLOP je $ 20.09K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SLOP v oběhu?
Objem SLOP v oběhu je 999.47M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SLOP?
SLOP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SLOP?
SLOP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SLOP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SLOP je -- USD.
Dosáhne SLOP letos vyšší ceny?
SLOP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSLOP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:40:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Digital Slop (SLOP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

