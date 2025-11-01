BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Digital Gold je 0.00001862 USD. Sledujte aktualizace cen GOLD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOLD.

Více informací o GOLD

Informace o ceně GOLD

Co je to GOLD

Oficiální webové stránky GOLD

Tokenomika pro GOLD

Předpověď cen GOLD

Logo Digital Gold

Digital Gold Cena (GOLD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GOLD na USD

+2.90%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Digital Gold (GOLD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:40:47 (UTC+8)

Informace o ceně Digital Gold (GOLD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001722
$ 0.00001722
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001859
$ 0.00001859
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001722
$ 0.00001722

$ 0.00001859
$ 0.00001859

$ 0.00010403
$ 0.00010403

$ 0.00001525
$ 0.00001525

+1.56%

+2.98%

+16.08%

+16.08%

Cena Digital Gold (GOLD) v reálném čase je $0.00001862. Za posledních 24 hodin se GOLD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001722 do maxima $ 0.00001859, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOLD v historii je $ 0.00010403, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001525.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOLD se za poslední hodinu změnila o +1.56%, za 24 hodin o +2.98% a za posledních 7 dní o +16.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Digital Gold (GOLD)

$ 18.62K
$ 18.62K

$ 18.62K
$ 18.62K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Digital Gold je $ 18.62K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GOLD je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 18.62K.

Historie cen v USD pro Digital Gold (GOLD)

Během dnešního dne byla změna ceny Digital Gold na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Digital Gold na USD  $ -0.0000041670.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Digital Gold na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Digital Gold na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.98%
30 dní$ -0.0000041670-22.37%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Digital Gold (GOLD)

$GOLD – Gold, but On-Chain. For thousands of years, gold has been the ultimate store of value. Today, we bring that same timeless trust to the blockchain. $GOLD is not just a token—it’s digital scarcity backed by the philosophy of hard money, now with the speed, security, and transparency of decentralized finance. Accessible, borderless, and liquid 24/7, $GOLD is the modern evolution of wealth preservation. No vaults, no borders, no middlemen—just pure, on-chain gold for the digital age.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Digital Gold (GOLD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Digital Gold (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Digital Gold (GOLD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Digital Gold (GOLD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Digital Gold.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Digital Gold!

GOLD na místní měny

Tokenomika pro Digital Gold (GOLD)

Pochopení tokenomiky Digital Gold (GOLD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOLD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Digital Gold (GOLD)

Jakou hodnotu má dnes Digital Gold (GOLD)?
Aktuální cena GOLD v USD je 0.00001862 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOLD v USD?
Aktuální cena GOLD v USD je $ 0.00001862. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Digital Gold?
Tržní kapitalizace GOLD je $ 18.62K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOLD v oběhu?
Objem GOLD v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOLD?
GOLD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00010403 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOLD?
GOLD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001525 USD.
Jaký je objem obchodování GOLD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOLD je -- USD.
Dosáhne GOLD letos vyšší ceny?
GOLD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOLD, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Digital Gold (GOLD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

