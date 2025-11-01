BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Diem je 136.67 USD. Sledujte aktualizace cen DIEM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DIEM.

Více informací o DIEM

Informace o ceně DIEM

Co je to DIEM

Oficiální webové stránky DIEM

Tokenomika pro DIEM

Předpověď cen DIEM

Logo Diem

Diem Cena (DIEM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DIEM na USD

$136.67
+2.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Diem (DIEM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:52:09 (UTC+8)

Informace o ceně Diem (DIEM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 132.48
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.59%

+2.10%

-3.33%

-3.33%

Cena Diem (DIEM) v reálném čase je $136.67. Za posledních 24 hodin se DIEM obchodoval v rozmezí od minima $ 132.48 do maxima $ 136.99, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DIEM v historii je $ 347.15, zatímco nejnižší cena v historii je $ 122.12.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DIEM se za poslední hodinu změnila o +0.59%, za 24 hodin o +2.10% a za posledních 7 dní o -3.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Diem (DIEM)

--
Aktuální tržní kapitalizace Diem je $ 4.43M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DIEM je 32.37K, přičemž celková zásoba je 32396.33898848123. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.44M.

Historie cen v USD pro Diem (DIEM)

Během dnešního dne byla změna ceny Diem na USD  $ +2.81.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Diem na USD  $ -3.6466836080.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Diem na USD  $ -48.2920164920.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Diem na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +2.81+2.10%
30 dní$ -3.6466836080-2.66%
60 dní$ -48.2920164920-35.33%
90 dní$ 0--

Co je Diem (DIEM)

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities:

Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute

Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Diem (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Diem (DIEM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Diem (DIEM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Diem.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Diem!

DIEM na místní měny

Tokenomika pro Diem (DIEM)

Pochopení tokenomiky Diem (DIEM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DIEM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Diem (DIEM)

Jakou hodnotu má dnes Diem (DIEM)?
Aktuální cena DIEM v USD je 136.67 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DIEM v USD?
Aktuální cena DIEM v USD je $ 136.67. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Diem?
Tržní kapitalizace DIEM je $ 4.43M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DIEM v oběhu?
Objem DIEM v oběhu je 32.37K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DIEM?
DIEM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 347.15 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DIEM?
DIEM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 122.12 USD.
Jaký je objem obchodování DIEM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DIEM je -- USD.
Dosáhne DIEM letos vyšší ceny?
DIEM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDIEM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:52:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Diem (DIEM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

