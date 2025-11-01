BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DFDV Staked SOL je 189.01 USD. Sledujte aktualizace cen DFDVSOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DFDVSOL.

Více informací o DFDVSOL

Informace o ceně DFDVSOL

Co je to DFDVSOL

Oficiální webové stránky DFDVSOL

Tokenomika pro DFDVSOL

Předpověď cen DFDVSOL

Logo DFDV Staked SOL

DFDV Staked SOL Cena (DFDVSOL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DFDVSOL na USD

$189.01
$189.01$189.01
0.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny DFDV Staked SOL (DFDVSOL)
Informace o ceně DFDV Staked SOL (DFDVSOL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 259.77
$ 259.77$ 259.77

$ 150.48
$ 150.48$ 150.48

--

--

-6.58%

-6.58%

Cena DFDV Staked SOL (DFDVSOL) v reálném čase je $189.01. Za posledních 24 hodin se DFDVSOL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DFDVSOL v historii je $ 259.77, zatímco nejnižší cena v historii je $ 150.48.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DFDVSOL se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -6.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

$ 111.24M
$ 111.24M$ 111.24M

--
----

$ 111.24M
$ 111.24M$ 111.24M

588.52K
588.52K 588.52K

588,524.753759233
588,524.753759233 588,524.753759233

Aktuální tržní kapitalizace DFDV Staked SOL je $ 111.24M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DFDVSOL je 588.52K, přičemž celková zásoba je 588524.753759233. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 111.24M.

Historie cen v USD pro DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Během dnešního dne byla změna ceny DFDV Staked SOL na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DFDV Staked SOL na USD  $ -17.8863187160.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DFDV Staked SOL na USD  $ -17.6691273250.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DFDV Staked SOL na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -17.8863187160-9.46%
60 dní$ -17.6691273250-9.34%
90 dní$ 0--

Co je DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny DFDV Staked SOL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DFDV Staked SOL (DFDVSOL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DFDV Staked SOL (DFDVSOL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DFDV Staked SOL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DFDV Staked SOL!

DFDVSOL na místní měny

Tokenomika pro DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Pochopení tokenomiky DFDV Staked SOL (DFDVSOL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DFDVSOL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Jakou hodnotu má dnes DFDV Staked SOL (DFDVSOL)?
Aktuální cena DFDVSOL v USD je 189.01 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DFDVSOL v USD?
Aktuální cena DFDVSOL v USD je $ 189.01. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DFDV Staked SOL?
Tržní kapitalizace DFDVSOL je $ 111.24M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DFDVSOL v oběhu?
Objem DFDVSOL v oběhu je 588.52K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DFDVSOL?
DFDVSOL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 259.77 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DFDVSOL?
DFDVSOL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 150.48 USD.
Jaký je objem obchodování DFDVSOL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DFDVSOL je -- USD.
Dosáhne DFDVSOL letos vyšší ceny?
DFDVSOL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDFDVSOL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

