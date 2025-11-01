DFDV Staked SOL Cena (DFDVSOL)
Cena DFDV Staked SOL (DFDVSOL) v reálném čase je $189.01. Za posledních 24 hodin se DFDVSOL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DFDVSOL v historii je $ 259.77, zatímco nejnižší cena v historii je $ 150.48.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DFDVSOL se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -6.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace DFDV Staked SOL je $ 111.24M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DFDVSOL je 588.52K, přičemž celková zásoba je 588524.753759233. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 111.24M.
Během dnešního dne byla změna ceny DFDV Staked SOL na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DFDV Staked SOL na USD $ -17.8863187160.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DFDV Staked SOL na USD $ -17.6691273250.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DFDV Staked SOL na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ -17.8863187160
|-9.46%
|60 dní
|$ -17.6691273250
|-9.34%
|90 dní
|$ 0
|--
DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.
Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.
