Dnešní aktuální cena DEW je 0.00112427 USD. Sledujte aktualizace cen DEW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DEW.

Více informací o DEW

Informace o ceně DEW

Co je to DEW

Bílá kniha pro DEW

Oficiální webové stránky DEW

Tokenomika pro DEW

Předpověď cen DEW

DEW Cena (DEW)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DEW na USD

$0.0011297
$0.0011297
-8.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny DEW (DEW)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:54:23 (UTC+8)

Informace o ceně DEW (DEW) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00102925
$ 0.00102925
Nejnižší za 24 h
$ 0.00128133
$ 0.00128133
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00102925
$ 0.00102925

$ 0.00128133
$ 0.00128133

$ 0.00922376
$ 0.00922376

$ 0.00006117
$ 0.00006117

-1.56%

-9.45%

-27.34%

-27.34%

Cena DEW (DEW) v reálném čase je $0.00112427. Za posledních 24 hodin se DEW obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00102925 do maxima $ 0.00128133, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DEW v historii je $ 0.00922376, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00006117.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DEW se za poslední hodinu změnila o -1.56%, za 24 hodin o -9.45% a za posledních 7 dní o -27.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DEW (DEW)

$ 1.02M
$ 1.02M

--
--

$ 1.13M
$ 1.13M

899.98M
899.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace DEW je $ 1.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DEW je 899.98M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.13M.

Historie cen v USD pro DEW (DEW)

Během dnešního dne byla změna ceny DEW na USD  $ -0.000117343795615049.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DEW na USD  $ +0.0135245708.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DEW na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DEW na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000117343795615049-9.45%
30 dní$ +0.0135245708+1,202.96%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je DEW (DEW)

DEW is the native utility token of the MoonEx ecosystem, designed to empower users and align incentives across trading, governance, and rewards. The token serves as the backbone of MoonEx by enabling governance participation (DewDAO), staking, liquidity incentives, and community rewards. DEW holders gain access to reduced costs, exclusive features, early token listings, and platform decision-making rights. Beyond utility within MoonEx, DEW aims to evolve into a widely adopted digital asset that represents community ownership, governance power, and a stake in the future of decentralized finance.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny DEW (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DEW (DEW) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DEW (DEW) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DEW.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DEW!

DEW na místní měny

Tokenomika pro DEW (DEW)

Pochopení tokenomiky DEW (DEW) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DEW hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DEW (DEW)

Jakou hodnotu má dnes DEW (DEW)?
Aktuální cena DEW v USD je 0.00112427 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DEW v USD?
Aktuální cena DEW v USD je $ 0.00112427. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DEW?
Tržní kapitalizace DEW je $ 1.02M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DEW v oběhu?
Objem DEW v oběhu je 899.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DEW?
DEW dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00922376 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DEW?
DEW dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00006117 USD.
Jaký je objem obchodování DEW?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DEW je -- USD.
Dosáhne DEW letos vyšší ceny?
DEW může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDEW, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se DEW (DEW)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

$109,999.76

$3,877.00

$0.02460

$186.12

$1.0004

$3,877.00

$109,999.76

$186.12

$2.5048

$1,088.52

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08746

$0.09790

$0.09790

$0.0045100

$0.00264

$0.0000836

$0.000315

