Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena DeVoid je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DVD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DVD.

Více informací o DVD

Informace o ceně DVD

Co je to DVD

Oficiální webové stránky DVD

Tokenomika pro DVD

Předpověď cen DVD

Logo DeVoid

DeVoid Cena (DVD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DVD na USD

$0.00019623
$0.00019623
-2.80%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny DeVoid (DVD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:31:38 (UTC+8)

Informace o ceně DeVoid (DVD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00113122
$ 0.00113122

$ 0
$ 0

+0.04%

-2.80%

+21.93%

+21.93%

Cena DeVoid (DVD) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DVD obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DVD v historii je $ 0.00113122, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DVD se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o -2.80% a za posledních 7 dní o +21.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DeVoid (DVD)

$ 98.12K
$ 98.12K

--
--

$ 196.24K
$ 196.24K

500.00M
500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace DeVoid je $ 98.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DVD je 500.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 196.24K.

Historie cen v USD pro DeVoid (DVD)

Během dnešního dne byla změna ceny DeVoid na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DeVoid na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DeVoid na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DeVoid na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.80%
30 dní$ 0+28.11%
60 dní$ 0-62.73%
90 dní$ 0--

Co je DeVoid (DVD)

DeVoid is a fully automated volatility farming platform, purpose-built to capture value from nonstop price swings on decentralized exchanges (DEXs).

Instead of chasing pumps or speculating on the next 100x, DeVoid farms the one constant in crypto, volatility, turning chaotic market movements into compounding yield, 24/7.

Unlike wrappers or forks, DeVoid was built from the ground up with one of the fastest execution engines in the market, enabling precise entries and exits across even illiquid pools. Tested through four months of simulations and live capital deployment, the platform has consistently delivered strong results, averaging around 30% monthly yield from volatility farming alone.

DeVoid is designed for all traders: professionals can fine-tune granular strategies, while newcomers can start instantly with pre-tuned templates proven in live markets. Once parameters are set, the system loops indefinitely, no manual babysitting required. With one click to start and infinite ways to optimize, DeVoid makes it possible to farm volatility correctly and reliably.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny DeVoid (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DeVoid (DVD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DeVoid (DVD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DeVoid.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DeVoid!

DVD na místní měny

Tokenomika pro DeVoid (DVD)

Pochopení tokenomiky DeVoid (DVD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DVD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DeVoid (DVD)

Jakou hodnotu má dnes DeVoid (DVD)?
Aktuální cena DVD v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DVD v USD?
Aktuální cena DVD v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DeVoid?
Tržní kapitalizace DVD je $ 98.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DVD v oběhu?
Objem DVD v oběhu je 500.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DVD?
DVD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00113122 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DVD?
DVD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DVD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DVD je -- USD.
Dosáhne DVD letos vyšší ceny?
DVD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDVD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:31:38 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DeVoid (DVD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,003.16

$3,875.24

$0.02463

$185.82

$1.0003

$3,875.24

$110,003.16

$185.82

$2.5066

$1,088.06

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09392

$0.02799

$0.00008438

$0.00414

$0.0053586

$0.0000827

$20.472

