Dnešní aktuální cena Developer Camp je 0.00290386 USD. Sledujte aktualizace cen DEVELOPER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DEVELOPER.

Více informací o DEVELOPER

Informace o ceně DEVELOPER

Co je to DEVELOPER

Oficiální webové stránky DEVELOPER

Tokenomika pro DEVELOPER

Předpověď cen DEVELOPER

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Developer Camp

Developer Camp Cena (DEVELOPER)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DEVELOPER na USD

$0.00290386
+4.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Developer Camp (DEVELOPER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:51:27 (UTC+8)

Informace o ceně Developer Camp (DEVELOPER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00246768
Nejnižší za 24 h
$ 0.00372083
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00246768
$ 0.00372083
$ 0.00934615
$ 0.00026444
-1.88%

+4.75%

+23.85%

+23.85%

Cena Developer Camp (DEVELOPER) v reálném čase je $0.00290386. Za posledních 24 hodin se DEVELOPER obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00246768 do maxima $ 0.00372083, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DEVELOPER v historii je $ 0.00934615, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00026444.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DEVELOPER se za poslední hodinu změnila o -1.88%, za 24 hodin o +4.75% a za posledních 7 dní o +23.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Developer Camp (DEVELOPER)

$ 2.79M
--
$ 2.79M
959.28M
959,278,938.797142
Aktuální tržní kapitalizace Developer Camp je $ 2.79M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DEVELOPER je 959.28M, přičemž celková zásoba je 959278938.797142. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.79M.

Historie cen v USD pro Developer Camp (DEVELOPER)

Během dnešního dne byla změna ceny Developer Camp na USD  $ +0.00013174.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Developer Camp na USD  $ -0.0011310003.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Developer Camp na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Developer Camp na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00013174+4.75%
30 dní$ -0.0011310003-38.94%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Developer Camp (DEVELOPER)

Developer Camp brings together software builders in a spirit of community, cooperation, and creativity.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Developer Camp (DEVELOPER)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Developer Camp (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Developer Camp (DEVELOPER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Developer Camp (DEVELOPER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Developer Camp.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Developer Camp!

DEVELOPER na místní měny

Tokenomika pro Developer Camp (DEVELOPER)

Pochopení tokenomiky Developer Camp (DEVELOPER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DEVELOPER hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Developer Camp (DEVELOPER)

Jakou hodnotu má dnes Developer Camp (DEVELOPER)?
Aktuální cena DEVELOPER v USD je 0.00290386 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DEVELOPER v USD?
Aktuální cena DEVELOPER v USD je $ 0.00290386. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Developer Camp?
Tržní kapitalizace DEVELOPER je $ 2.79M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DEVELOPER v oběhu?
Objem DEVELOPER v oběhu je 959.28M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DEVELOPER?
DEVELOPER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00934615 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DEVELOPER?
DEVELOPER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00026444 USD.
Jaký je objem obchodování DEVELOPER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DEVELOPER je -- USD.
Dosáhne DEVELOPER letos vyšší ceny?
DEVELOPER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDEVELOPER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:51:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Developer Camp (DEVELOPER)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

