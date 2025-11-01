BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Deri Protocol je 0.00377248 USD. Sledujte aktualizace cen DERI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DERI.

Informace o ceně DERI

Co je to DERI

Oficiální webové stránky DERI

Tokenomika pro DERI

Předpověď cen DERI

Logo Deri Protocol

Deri Protocol Cena (DERI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DERI na USD

$0.00377255
$0.00377255$0.00377255
-0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Deri Protocol (DERI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:51:13 (UTC+8)

Informace o ceně Deri Protocol (DERI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00376766
$ 0.00376766$ 0.00376766
Nejnižší za 24 h
$ 0.00379202
$ 0.00379202$ 0.00379202
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00376766
$ 0.00376766$ 0.00376766

$ 0.00379202
$ 0.00379202$ 0.00379202

$ 3.77
$ 3.77$ 3.77

$ 0.00200107
$ 0.00200107$ 0.00200107

-0.18%

-0.13%

-11.76%

-11.76%

Cena Deri Protocol (DERI) v reálném čase je $0.00377248. Za posledních 24 hodin se DERI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00376766 do maxima $ 0.00379202, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DERI v historii je $ 3.77, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00200107.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DERI se za poslední hodinu změnila o -0.18%, za 24 hodin o -0.13% a za posledních 7 dní o -11.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Deri Protocol (DERI)

$ 494.93K
$ 494.93K$ 494.93K

--
----

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

131.19M
131.19M 131.19M

490,127,939.592577
490,127,939.592577 490,127,939.592577

Aktuální tržní kapitalizace Deri Protocol je $ 494.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DERI je 131.19M, přičemž celková zásoba je 490127939.592577. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.85M.

Historie cen v USD pro Deri Protocol (DERI)

Během dnešního dne byla změna ceny Deri Protocol na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Deri Protocol na USD  $ -0.0019124089.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Deri Protocol na USD  $ -0.0014978873.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Deri Protocol na USD  $ -0.00071030063819274.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.13%
30 dní$ -0.0019124089-50.69%
60 dní$ -0.0014978873-39.70%
90 dní$ -0.00071030063819274-15.84%

Co je Deri Protocol (DERI)

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Deri Protocol (DERI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Deri Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Deri Protocol (DERI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Deri Protocol (DERI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Deri Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Deri Protocol!

Tokenomika pro Deri Protocol (DERI)

Pochopení tokenomiky Deri Protocol (DERI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DERI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Deri Protocol (DERI)

Jakou hodnotu má dnes Deri Protocol (DERI)?
Aktuální cena DERI v USD je 0.00377248 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DERI v USD?
Aktuální cena DERI v USD je $ 0.00377248. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Deri Protocol?
Tržní kapitalizace DERI je $ 494.93K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DERI v oběhu?
Objem DERI v oběhu je 131.19M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DERI?
DERI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3.77 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DERI?
DERI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00200107 USD.
Jaký je objem obchodování DERI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DERI je -- USD.
Dosáhne DERI letos vyšší ceny?
DERI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDERI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:51:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Deri Protocol (DERI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

